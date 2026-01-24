Seifenkunst in Onstmettingen: Mehr als nur Händewaschen

Ulrike Pahl betreibt im Nebenerwerb ein ungewöhnliches Hobby: Sie stellt pflegende Seifen her.
Idyllisch gelegen in Onstmettingen ist ein Einfamilienhaus mit einem gläsernen Anbau daneben. Beim Blick in diesen Raum mutet alles nach Labor an. Was dort wohl geschieht? Es entstehen herrlich duftende und wunderbar pflegende Seifen. Denn Ulrike Pahl hat sich hier einen kleinen Traum erfüllt und stellt Seifen für Hände, Körper, Gesicht und Haare her – rein im Nebenerwerb und eher als Hobby. Deshalb sind die Unikate auch auf verschiedenen Kunsthandwerkermärkten in der weiteren Region zu erstehen. Oder man bezieht sie über das Internet oder direkt in Onstmettingen – nach vorheriger Anmeldung.