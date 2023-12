Seidtenhof in Baiersbronn: So sollen Tiere stressfrei geschlachtet werden

1 So sieht die mobile Schlachteinheit aus. Sie steht auf dem Seidtenhof in Baiersbronn. Foto: Rösler

Tierschutz bei der Schlachtung? Was sich für viele Menschen widersprüchlich anhört, hat sich die Interessengemeinschaft „Schlachtung mit Achtung“ auf die Fahne geschrieben. Sie will, dass Tiere stressfrei und ohne Qualen geschlachtet werden. Einige Landwirte machen bereits mit. Ein Hofbesuch.









Link kopiert



Ein Rinderhof in Baiersbronn mit rund 70 Tieren. Geschlachtet wird hier alle drei Wochen. In einem separaten Stall auf dem Seidtenhof sind zwei Ochsen, die kurz vor ihrer Tötung stehen. Doch von panischer Angst und Stress ist keine Spur. Vielmehr befinden sich die Tiere bis zum Schluss in ihrer gewohnten Umgebung, fressen friedlich und wissen nicht, was sie erwartet.