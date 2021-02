Sehschäden nehmen zu Kinder verbringen zu viel Zeit am Bildschirm

Vorbeugen ist besser als Behandeln

Wichtig sei, Auffälligkeiten rechtzeitig zu entdecken und vom Augenarzt oder Orthoptisten untersuchen zu lassen. Vorbeugen ist besser als Behandeln – das gilt auch für die Kurzsichtigkeit.

Wie sich die Zahlen in Zeiten des Homeschooling und des Social Distancing entwickeln, bleibt abzuwarten. Die Kinder-Welt jedenfalls ist digital. Unterricht, Lernen und Spielen – die Kinder verbringen viel Zeit vor Bildschirmen. Virtuelle Treffen und gemeinsames Gamen nach dem Unterricht wirken der Vereinsamung entgegen. Sport-Apps sorgen für körperliche Fitness und Lernvideos unterstützen bei den Hausaufgaben.

Wichtig sei bei all der Bildschirmarbeit auch besonders auf die Augen zu achten. Dazu der AOK-Experte: "Augenheilkundler empfehlen eine Maßnahme, die nichts kostet und die von den Jüngsten bis zu den Heranwachsenden einfach anzuwenden ist: Täglich mindestens zwei Stunden raus an die frische Luft. Das senkt das Risiko, dass eine Kurzsichtigkeit entsteht oder sich stark ausprägt", so Zipp. Denn draußen wird das Auge auch auf weiter entfernte Objekte gelenkt.