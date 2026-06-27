Sehr wichtig für die Stadt: „Was wäre Bad Wildbad ohne Tourismus? Nix!“

Wie wichtig der Tourismus für die Bäderstadt im Oberen Enztal ist, verdeutlichte Touristik-Chefin Stefanie Bott. Und sie erklärt, wie auch die Bürger davon profitieren.
Der Tourismus ist wichtig für die Stadt Bad Wildbad. Wie wichtig, das sollte in der jüngsten Gemeinderatssitzung verdeutlicht werden. Deshalb gab es an diesem Abend auch nicht nur den Sachstandsbericht der Touristik GmbH. „Wir wollten nicht nur eigene Analysen, sondern auch Expertisen von außen holen“, von einer Expertin, die den Schwarzwald von Nord bis Süd kenne, sagte Bürgermeister Marco Gauger. Dazu war Heide Glasstetter von der Schwarzwald Tourismus GmbH mit in der Sitzung.