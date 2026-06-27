Sehr wichtig für die Stadt: „Was wäre Bad Wildbad ohne Tourismus? Nix!“

Wie wichtig der Tourismus für die Bäderstadt im Oberen Enztal ist, verdeutlichte Touristik-Chefin Stefanie Bott. Und sie erklärt, wie auch die Bürger davon profitieren.

Der Tourismus ist wichtig für die Stadt Bad Wildbad. Wie wichtig, das sollte in der jüngsten Gemeinderatssitzung verdeutlicht werden. Deshalb gab es an diesem Abend auch nicht nur den Sachstandsbericht der Touristik GmbH. „Wir wollten nicht nur eigene Analysen, sondern auch Expertisen von außen holen“, von einer Expertin, die den Schwarzwald von Nord bis Süd kenne, sagte Bürgermeister Marco Gauger. Dazu war Heide Glasstetter von der Schwarzwald Tourismus GmbH mit in der Sitzung.

Zunächst war aber die Bad Wildbader Tourismus-Chefin Stefanie an der Bott an der Reihe. Sie gab einen Rückblick auf das Jahr 2025 und wollte zudem aufzeigen, „wie wichtig der Tourismus für unsere Stadt ist“. Zunächst gab sie auf einer umfangreichen Folie einen Einblick darüber, welche Aufgaben die Touristik GmbH zu bewältigen hat. Das reicht von der Kurgärtnerei über Veranstaltungen, das Immobilienmanagement, die Tourist-Information, Marketing, den Outdoor-Bereich, und die Buchhaltung bis zu weiteren Aufgaben. Nach der ausführlichen Aufzählung sagte sie: „Ich habe den Eindruck, das war einfach mal nötig.“

Übernachtungszahlen steigen langsam

„Die Übernachtungszahlen steigen, aber langsam“, sagte Bott. Dennoch sei sie zufrieden, da die Zahlen schwarzwaldweit eher zurückgingen. Insgesamt gab es 283.276 Übernachtungen im vergangenen Jahr. Bei dieser Zahl sind auch die Übernachtungen in den Reha-Kliniken eingerechnet. Allein diese machen mit rund 126.000 fast die Hälfte aller Übernachtungen aus. Im Vergleich zu 2024 (282.566 Übernachtungen) sei das eine Steigerung von 0,91 Prozent.

Die Aufenthaltsdauer gehe langsam wieder zurück, so Bott weiter. Sie hofft, dass die Stadt und die Region davon profitieren können, dass viele Urlaubsländer preislich stark angezogen hätten. Die Hauptzielgruppe der Urlauber komme mit deutlichem Abstand aus Baden-Württemberg. Bei den ausländischen Gästen gebe es Steigerungen bei Schweizern und Spaniern.

6,1 Millionen Impressionen auf Social Media

Bei der derzeitigen Hitzewelle sei es schwer zu glauben, dass die Spanier in den Schwarzwald kommen, weil sie Natur, Wald, Wasser und Flüsse suchen und vor der Hitze ihres Heimatlandes flüchten. Allerdings seien die vorwiegend mit Wohnmobilen unterwegs und sehr spontan. Da sei es manchmal schwer, Übernachtungsmöglichkeiten anbieten zu können. Der Tourismus aus der Schweiz nehme zu, weil die Entfernung nicht groß sei und es für Schweizer hierzulande vergleichsweise günstig sei.

Bott gab zudem einen Überblick darüber, wie die „Stabilisierungshilfe zur Förderung kommunaler Aufgaben“ im vergangenen Jahr eingesetzt wurde. Insgesamt hatte die Touristik GmbH ein Budget von 100.000 Euro für Online-Marketing zur Verfügung. Davon gingen rund 30.000 Euro in Richtung Google Ads – auch andere Social-Media-Netzwerke wie Instagram oder Tiktok wurden bespielt, zudem gab es Kooperationen mit Influencern und mehr. Insgesamt habe es im vergangenen Jahr 6,1 Millionen Impressionen auf Social Media gegeben, das sei „sehr beeindruckend“, so Bott weiter.

Auch Bürger profitieren von Veranstaltungen

2025 fanden 114 Veranstaltungen unter der Regie der Touristik statt, darunter Höhepunkte wie die Enzbeleuchtung oder den ersten Mittelalter-Markt, bei dem man mit 4600 Besuchern regelrecht „überrannt“ worden sei. „Die Bürger profitieren unglaublich von den Veranstaltungen“ und hätten so eine höhere Lebensqualität, so Bott. Der Lichterzauber soll in diesem Jahr zum dritten Mal stattfinden.

Lob gab es vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Jürgen Schrumpf: „Es war ganz, ganz wichtig, dass Sie diesen Vortrag gehalten haben. Die Klickzahlen seien mittlerweile nah an Baiersbronn dran, „vor zwei, drei Jahren waren wir noch meilenweit entfernt“. Das Internet sei „für uns unersetzlich“, so Schrumpf weiter.

Jochen Borg (CDU) empfand es als interessant, einmal das Organigramm zu sehen. „Es ist beeindruckend, was ihr geleistet habt“, sagte er und fragte: „Was wäre Bad Wildbad ohne Tourismus?“ Borg gab auch gleich die Antwort: „Nix!“ Das sei unvorstellbar, aber Bad Wildbad befinde sich auf einem guten Weg. Uwe Göbel, der Vorsitzende der CDU-Fraktion, stimmte zu: „Wir dürfen stolz sein auf das, was wir haben.“ Und auch wenn es eine Floskel sei, stimme es doch: „Da, wo wir wohnen, machen andere Urlaub.“ Viel Lob gebe es für den Kurpark, der seinesgleichen suche.