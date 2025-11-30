„Sehr schöne Veranstaltung“: Gütenbacher Christkindlmarkt kommt bestens an

Nicht nur die Aussteller zeigten großes Interesse am Gütenbacher Christkindlmarkt – auch die Besucher strömten zur Festhalle, um sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen.

Zufrieden waren die Veranstalter des 14. Gütenbacher Christkindlmarkt in und um die Festhalle. Vor drei Jahren war der Markt wieder in die nun sanierte Halle zurückgekehrt, die sich auch diesmal wieder sehr gut bewährte. Ganz besonders spielte in diesem Jahr das Wetter mit: Bei den relativ milden Temperaturen herrschte auch im Freien an den Ständen vor der Halle immer reger Betrieb.

Um den Christkindlmarkt auf die Beine zu stellen, arbeiten diverse Gruppierungen und Vereine sowie Aussteller zusammen. In bewährter Weise sorgten dabei Stefanie Feis und Sascha Nopper als Koordinatoren unter der Schirmherrschaft der Gemeinde für einen reibungslosen Ablauf bei der Vorbereitung, beim Christkindlmarkt am Samstag selbst und auch beim Abbau am Sonntag.

Vereine und auch der Kindergarten sorgten sowohl im Freien wie im Inneren für das leibliche Wohl der vielen Besucher. In der Halle selbst gab es viele Sitzgelegenheiten, die immer gut ausgelastet waren. Bei einer Grillwurst, einer Waffel oder einem Stück Kuchen konnte man es sich hier gemütlich machen.

Ringsherum waren zehn Stände aufgebaut, in denen die Aussteller die verschiedensten Artikel vor allem auch als kleine Weihnachtsgeschenke anboten. Im Foyer fanden sich vier weitere Stände und dann noch einmal zwei außen vor der Halle neben den weiteren Verpflegungsständen.

Nicht alle Aussteller können zum Zug kommen

Groß war die Nachfrage nach diesen Ständen wieder, bestätigte Stefanie Feis. Bereits ab Oktober war das Interesse unverkennbar. Am Ende konnten die Organisatoren aus Platzgründen sogar fünf Anbieter nicht berücksichtigen.

Dabei gab es auch diesmal wieder einige neue Aussteller, die noch nie Gütenbach dabei waren. Das Angebotsspektrum war groß: Zum einen waren es Bastelartikel und Handarbeiten in allen Variationen – von der Schwarzwald-Heimed-Uhr bis hin zum Schmuck. Der zweite Schwerpunkt waren kulinarische Leckereien von Likör über Marmeladen und Tee bis hin zu Weihnachtsgebäck.

Durchweg positive Bilanz

Am Ende zog Sascha Nopper wieder eine durchweg positive Bilanz: „Es war wieder eine sehr schöne Veranstaltung.“ Auch die Anbieter an den Ständen waren einmal mehr durchweg zufrieden. In fröhlicher Runde sei dann in den späten Abendstunden der Gütenbacher Christkindlmarkt wieder ausgeklungen.