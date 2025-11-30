„Sehr schöne Veranstaltung“: Gütenbacher Christkindlmarkt kommt bestens an

Nicht nur die Aussteller zeigten großes Interesse am Gütenbacher Christkindlmarkt – auch die Besucher strömten zur Festhalle, um sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen.
Zufrieden waren die Veranstalter des 14. Gütenbacher Christkindlmarkt in und um die Festhalle. Vor drei Jahren war der Markt wieder in die nun sanierte Halle zurückgekehrt, die sich auch diesmal wieder sehr gut bewährte. Ganz besonders spielte in diesem Jahr das Wetter mit: Bei den relativ milden Temperaturen herrschte auch im Freien an den Ständen vor der Halle immer reger Betrieb.