„Segler Classics“: Rund 80 Oldtimer-Modellpiloten fliegen über Wildberg

Bereits zum 21. Mal lädt die Modellfluggruppe Wächtersberg zu den „Segler Classics“ ein. An diesem Wochenende, 6. und 7. Juli, ist es wieder soweit. Rund 80 Modellpiloten zeigen jährliche auf dem Gelände des Vereins auf dem Wächtersberg ihr Können in der Luft. Außerdem können die Oldtimer-Modellsegelflieger auch von nahem bestaunt werden.

Denn alle rund 100 Modellsegelflugzeuge seien Nachbauten von Oldtimer-Segelflugzeugen der Anfänge des Segelflugs bis zum Jahr 1984, heißt es in der Ankündigung der Modellfluggruppe Wächtersberg.

Verein feiert 50-Jähriges

Die Modelle wurden hierbei in den verschiedensten Maßstäben ihren Vorbildern nachempfunden. Teilweise erreichen die Modelle dabei mit einer Spannweite von mehr als sieben Metern sogar die halbe Größe des Originals.

Doch neben den 21. „Segler Classics“ steht auch ein Jubiläum an. Denn die Modellfluggruppe feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Neben einem Kuchenbuffet gibt es in diesem Jahr auch eine Cocktailbar und der regionale Grillspezialist „Wild Mountain Smokehouse“ für das leibliche Wohl sorgen, heißt es abschließend.