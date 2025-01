1 Die Sternsinger zusammen mit Pfarrer Anton Cingia Foto: Sternsinger

Die Sternsinger brachten den Segen in die Häuser Lauterbachs und sammelten Spendengelder.









Auch in diesem Jahr machten sich etwa 25 Kinder und Jugendliche in Lauterbach am 5. und 6. Januar als Sternsinger auf den Weg durch Lauterbach. Sie zogen los, um einerseits den Segen in alle Häuser Lauterbachs zu bringen und andererseits um Geld zu sammeln für verschiedene Projekte der Sternsingeraktion sowie für die Bischöfe in Indien.