Ein 55 Jahre alter Mann ist am Samstagmittag in Bad Liebenzell bei einer missglückten Notlandung mit seinem Segelflugzeug verletzt worden.















Bad Liebenzell-Möttlingen - Bei einem Rundflug bemerkte der Pilot gegen 13.30 Uhr, dass er über dem Bad Liebenzeller Ortsteil Möttlingen keinen Aufwind mehr hatte. Daraufhin versuchte er auf einem Feld zu landen. Der Versuch misslang ihm allerdings.

Das Segelflugzeug wurde beim Aufsetzen schwer beschädigt. Der Pilot wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach derzeitigem Stand sind seine Verletzungen aber nicht schwerwiegend, teilt die Polizei mit.

Drei Segelflieger stürzen am Wochenende ab

An seinem Segelflugzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Zur Feststellung der noch unklaren Unfallursache wurde auch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen eingeschaltet.

Am Wochenende sind zwei weitere Segelflieger abgestürzt: Am Freitagabend verlor ein 22-jähriger Pilot in Schonach sein Leben, am Samstagabend ist ein Segelflieger in Sulz am Neckar tödlich verunglückt.

