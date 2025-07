Auch am vierten möglichen Flugtag zeigte der Wettergott den 75 Pilotinnen und Piloten bei der Junioren-DM die rote Karte.

Nach den heftigen Regenfällen ab Sonntagnachmittag war man in Musbach froh, dass der Niederschlag bis zum frühen Montagnachmittag mehr und mehr nachließ. Statt Hitze pur hatte Meteorologe Walter Hermann einmal mehr nur Regen im Gepäck.

Anfangs erblickte Sportleiter Michael Buchthal noch eine kleine fliegbare Wetterecke in Aussicht. So wurde noch ein zweites Briefing um 12.30 Uhr angesetzt. Doch da blieb zum Schluss bei eher herbstlichen Temperaturen nur die Neutralisation des geplanten Flugtags.

Hier gibt’s die stärksten Aufwinde

Einige Teilnehmer folgten dann dem 2. Vorsitzenden Karl Pfau, der eine Führung durch die Anlagen der Kleine Kinzig organisiert hatte. Der Stausee der kleinen Kinzig hat bei Segelfliegern einen guten Ruf, da es dort in seiner Umgebung bei passenden Wetter mit die stärksten Aufwinde im Schwarzwald gibt.

So ist die Stimmung

Trotz der langen Regenpause ist die Stimmung in Musbach noch gut. So haben sich die Teilnehmer noch in fünf Disziplinen wie Toreschießen, Frisbee, Papierflieger falten und Werfen versucht. Auch das Gummistiefel-Weitwerfen war eine große Gaudi.

Mit diesen Aktionen wird die Stimmung in Musbach hochgehalten. Das der 1. Matschbacher 5-Kampf richtig Spaß gemacht hat, belegte die besondere Siegerehrung. In jeder Disziplin wurden unter großem Jubel die ersten drei Teams mit Urkunden bedacht. Auch die Gesamtsieger wurden mit Präsenten bedacht und entsprechend gefeiert.

Der OB ist begeistert

Von dieser Aktion war selbst Oberbürgermeister Adrian Sonder begeistert, der am Montagmorgen die Segelflieger besuchte. Als Schirmherr der Veranstaltung sprach Sonder der Fliegergruppe Freudenstadt, die mit Begeisterung und Engagement die Meisterschaft ausrichtet, seinen Respekt aus.

„Hammerwetter“ eher nicht drin

Den Teilnehmern wünschte er trotz des wechselhaften Wetter noch einen guten Aufenthalt in Musbach und viel Erfolg bei den hoffentlich noch folgenden Wertungsflügen.

Für den Dienstag sieht das Wetter zumindest über mehrere Stunden als gut fliegbar aus. Das große „Hammerwetter“ (gute Aufwinde) wird es wohl nicht geben.

Sportleiter Michael Buchthal wäre froh wenn er zumindest Aufgaben mit Zeitvorgaben über mehrere Wendekreise von zwei Stunden ausschreiben könnte. Und vier Wertungsflüge sind für ihn immer noch drin.