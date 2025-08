Segelfliegen Junioren-DM: Schlechtes Wetter beendet Meisterschaft in Musbach vorzeitig

1 Viel Lob bekam das Helferteam der Fliegergruppe Freudenstadt-Musbach von den Piloten und Pilotinnen. Foto: Schwark Das Wetter macht der Deutschen Segelflug-Juniorenmeisterschaft in Musbach einen Strich durch die Rechnung. Vorzeitig ging der Wettbewerb ohne gültigen Flug zu Ende.







Es hat nicht sollen ein. In Musbach ging am Wochenende die Deutsche Segelflug-Juniorenmeisterschaft der Club- und Standardklasse ohne gültigen Wertungsflug zu Ende. So entschlossen sich Wettbewerbsleiter Axel Reich und Sportleiter Michael Buchthal, die Meisterschaft bereits am 2. August zu beenden. Damit wollte man Teilnehmern aus Nord- und Ostdeutschland eine frühere Heimfahrt ermöglichen.