Insgesamt werden 75 Teilnehmer in der Club und Standardklasse vom 25. Juli bis 2. August erwartet. Los geht es am 23. und 24 Juli mit der technischen Kontrolle. Am 24. Juli findet ein Trainingstag statt.

Nach dem offiziellen Eröffnungsbriefring am 25. Juli um 10 Uhr steht bei entsprechendem Wetter der erste Flugtag an. Ansonsten findet das Briefing ab dem 26. Juli jeweils um 10.30 Uhr statt. Danach wird das Starterfeld in Doppelreihen aufgestellt, wobei die 45 leichteren Clubklasse-Flugzeuge am Anfang der Startaufstellung stehen.

So groß ist der Wasserballast

30 Standardklasse-Segelflugzeuge sind im hinteren Teil der Piste 17 (170 Grad) platziert, da die Flugzeuge bei guter Thermik in den Flügeln bis zu 100 Liter Wasserballast mitführen. Das erhöht die Reisegeschwindigkeit, bei nachlassender Thermik kann das Wasser im Flug abgelassen werden.

Zuschauer willkommen

Gelandet wird immer auf der Piste 35 (350 Grad), wobei der Anflug querab von Hallwangen nach Musbach führt. Freunde des Segelflugsports können auf dem Fluggelände die Start und Landephase aus sicherer Entfernung verfolgen.

Meteorologe entscheidet mit

Wie schon Jahre zuvor wird der erfahrene Meteorologe Walter Hermann das Segelflugwetter ausarbeiten. Daraus zieht Sportleiter Michael Buchthal dann seine Schlüsse, um für die jeweiligen Klassen die passenden Strecken auszuarbeiten. Bei optimaler Wetterlage sind Strecken um die 500 Kilometer möglich.

Als Wettbewerbsleiter fungiert der Vorsitzende der Fliegergruppe, Axel Reich. Für Sicherheitsfragen ist Christof Geißler vor Ort. Er verfügt über eine große Erfahrung als Wettbewerbspilot und war mehrfach Jurypräsident bei Internationalen Segelflugmeisterschaften.

Ein kleines Jubiläum

Mit der Segelflug-Junioren-DM steht in Musbach ein kleines Jubiläum an. Denn im August 1985 fand in Musbach erstmals eine Landesmeisterschaft der Clubklasse an. Nach und nach folgten im Vierjahresrhythmus weitere Meisterschaften. Glanzpunkte war 1997 die Junioren- EM.

Beachtliche Leistung

Es folgte 2002 die Clubklasse-WM. 2011 wurde in Musbach die Junioren-WM der Standard und Clubklasse ausgetragen. Mehrere viel beachtete Grand Prix Qualis fanden ebenfalls in Musbach statt. Das ist beachtlich, da es in Deutschland noch kein Verein schaffte, zwei Weltmeisterschaften, sowie eine Europameisterschaft und mehrere Deutsche Meisterschaften im Segelfliegen auszutragen.

Mitglieder sind gefordert

Während große Vereine wie der Luftsportring Aalen bis zu 450 Mitglieder haben, stemmt die Fliegergruppe Freudenstadt die anstehende Junioren- DM mit rund 40 bis 50 Mitgliedern.

Mit Marven Gründler in der Standardklasse, Jakob Schick in der Clubklasse und Anton Harzer (Clubklasse) sind drei Mitglieder der Fliegergruppe Freudenstadt am Start. Ziel bleibt eine gute Platzierung.

So lautet das Ziel der heimischen Piloten

Ein großer Traum der Musbacher Aufwindjäger wäre die Quali zur 2026 stattfindenden Junioren-WM in Aalen- Elchingen. Besucher sind auf dem Musbacher Fluggelände willkommen.

DM fließt in die Wertung ein

Nach Runde 14 der Segelflug-Bundesliga liegt Freudenstadt trotz einer Nullrunde (es wurde am vergangenen Wochenende in Musbach nicht geflogen) auf Platz 7 (140 Punkte) und damit einem Aufstiegsplatz. Die Flüge bei der Junioren DM zählen aber auch.