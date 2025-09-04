Segelfliegen im Dreiländereck: Vor hundert Jahren eroberten Flugpioniere erstmals die Lüfte – ein bisschen

Die ersten selbstgebastelten Fluggeräte rumpelten vor 100 Jahren über die Haagener Felder. Wenig später wurde Gersbach zum Mekka für die Flugpioniere aus der Region.

In seinem reich bebilderten Buch „Geschichte und Geschichten vom Segelfliegen in Haagen, Gersbach und dem Hotzenwald“ blickt der passionierte Segelflieger Werner Kramer aus Wehr auf bald hundert Jahre regionaler Fluggeschichte zurück. Dabei schöpft er aus dem Archiv der Luftsportgemeinschaft Hotzenwald (LGH) und der Segelfluggruppe Wehr, und ebenso aus dem Fundus seiner eigenen beinahe 80 Jahre umfassenden Flug-Erfahrung.

Pioniergeist und Waghalsigkeit Beim Blick ins Buch und über die lebhaften Erzählungen von Kramer wird schnell klar: Die Männer, die in den 1920er Jahren in Haagen und Hauingen die ersten Flugversuche in der Region starteten, waren von einer besonderen Mischung aus Abenteuerlust, Pioniergeist, Improvisationskunst und Waghalsigkeit beflügelt.

Die erste Aufnahme des „Schollenhopsers“ Foto: Luftsportgemeinschaft Hotzenwald

Die Fluggeräte waren oft selbst konstruiert und immer Marke Eigenbau, die harte Landung inklusive gebrochenem Flügel oder lädiertem (Flieger-)Rumpf keine Seltenheit – und doch immer nur Startschuss für den nächsten Versuch.

Der „Schollenhopser“ hebt ab – ein bisschen

Im Jahr 1929 hatten einige junge Männer ein erstes dieser in der Region bislang unbekannten Flugobjekte zusammengezimmert und starteten ihre Versuche, zunächst in Haagen bei der Burg Rötteln , kurz drauf am Oberen Weiher in Hauingen.

Das Fluggerät: ein unverkleidetes, dürres Gestell aus Holzlatten, mit Flügeln, Heckruder und offenem „Fahrersitz“. Der Antrieb: Einige Mitstreiter, die das Fluggerät per Seil ziehen und nach oben bringen sollten. Die Menschenkraft indes reichte nicht aus – sehr wohl aber die Pferdestärke, die „Müllers Lore“ als „Startgaul“ im nächsten Versuch auf die Startbahn brachte, wie Kramer in seinem Buch schildert.

Erstes Wiesentäler Fliegermodell: der „Schollenhopser“, zusammen mit den Flugpionieren und dem „Startgaul Lore“ auf der Sägematte in Haagen Foto: Luftsportgemeinschaft Hotzenwald

Echte Höhenflüge waren damit selbstredend nicht zu machen – ein paar Meter Schweben einige Meter überm Boden vielleicht. Der liebevoll-ironische Spitzname „Schollenhopser“ für dieses erste Modell zeugt von Humor und Selbstironie der Pioniere – ebenso wie beispielsweise der Zusatz „Ruine“, den die Akteure einem später in Betrieb genommenen Flieger namens „Rötteln “ nach seinem ersten Absturz verpassten.

Mancher Irrläuferwäre vermeidbar gewesen

Freilich: Einige Fehlkonstruktionen hätten sich die Wiesentäler Pioniere durchaus sparen können, denn so ganz neu war die (Segel-)Fliegerei zu jener Zeit ja nicht mehr. In der Röhn etwa, dem historische Zentrum des deutschen Segelflugs, lag der Rekord in Sachen Segelflug 1928 schon bei 250 Kilometern. „Wenn man sich erkundigt hätte, hätte man sich den ein oder anderen Absturz sparen und nicht alles selbst erfinden müssen“, schmunzelt Kramer im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das Interesse vor allem der jungen Leute an dem Flugexperimenten war groß. Foto: Luftsportgemeinschaft Hotzenwald

Gersbach als „Wiege des Segelflugs“

Mächtig Auftrieb erhielt die hiesige Fliegerei mit der Idee der Wiesentäler Pioniere, sich die Topographie zunutze zu machen und ihr Hobby aus dem Tal heraus in die Höhe zu verlegen: Anfang der 1930er Jahre entwickelten sich die Matten oberhalb von Gersbach zum Mekka für die Flugbegeisterten, die sich zwischenzeitlich in zahlreichen Ortsgruppen im Wiesental und am Hochrhein zusammengefunden hatten und sich 1933 zur „Segelfliegergemeinschaft Gersbach“ vereinten.

Ein von Werner Kramer Ende der 1990er Jahre gesetzter Gedenkstein erinnert vor Ort an diese Zeit – und attestiert Gersbach den Status als „Wiege des südbadischen Segelflugs“.

Ein Leben für das Segelfliegen: Werner Kramer aus Wehr Foto: privat

Vom ersten Flug an auf sich allein gestellt

Die Ausbildung hatte besondere Herausforderungen: Der (lange Zeit einzige) Schulflieger in Gersbach war ein Einsitzer. Heißt: Die Schüler waren vom ersten Flug an allein in der Luft, der Fluglehrer konnte seine Ratschläge bestenfalls von der Seitenlinie aus hereinrufen – und auch das nur vor dem eigentlichen Abheben.

Die Fluggeräte waren zu dieser Zeit schon ein anderes Kaliber als der „Schollenhopser“ der Ursprungstage. Zwischenzeitlich orientierten sich die Akteure an bewährten Konstruktionen – bauten ihre Flieger entsprechend dieser Pläne aber nach wie vor selbst. Bis zu 80 Mal am Tag wurde der Schulgleiter unten am Hang in einen Karren geladen und zur Startstelle hochgezogen – und das für ein jeweils kurzes Flugvergnügen.

Als Anhaltspunkt mag die Anforderung der Flugprüfung A gelten, die die Schüler in Gersbach absolvierten: 30 Sekunden Flugzeit.

Geschehen verlagert sich in den Hotzenwald

Das zeigt auch: Für höhere Ambitionen waren die Verhältnisse in Gersbach nicht optimal. Um aus einem Gleiten ein echtes Fliegen zu machen, braucht es die Thermik – und die fanden die Akteure Mitte der 1930er Jahre einige Kilometer weiter: Das Hauptgeschehen zog nach Rüttehof/Hütten – und ist dort bis heute in Gestalt der vitalen Luftsportgemeinschaft Hotzenwald beheimatet.

Der Flugplatz in Hütten, wie er sich dem Segelflieger aus der Luft heraus zeigt. Foto: Werner Kramer

„Brüche am laufenden Meter“

Ob beim „Hopsen“ in Haagen, beim Gleiten in Gersbach oder beim Segelfliegen im Hotzenwald: Ungezählte Flugtage endeten offenkundig äußerst abrupt und vorzeitig. Mal war eine Stromleitung im Weg, mal die Uferböschung der Wehra oder ein Wegkreuz in der Einflugschneise.

Richtige Abstürze aus der Höhe seien all das freilich nicht gewesen beruhigt Kramer – eher etwas ruppige Landungen aus geringer Höhe. Verletzt worden sei dabei kaum mal einer der Piloten, versichert der Flug-Enthusiast – und die Lust an der Fliegerei hat sich offenkundig auch keiner der Akteure nehmen lassen, wie seine „Geschichte und Geschichten vom Segelfliegen“ belegen.

Info

Buchvorstellung:

Werner Kramer stellt sein Buch „Geschichte und Geschichten von 90 Jahren Segelflug auf dem Hotzenwald“am Freitag, 5. September, 19 Uhr, im Stadtmuseum Wehr vor.

Flugplatzfest:

Die Luftsportgemeinschaft Hotzenwald feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen und lädt am Samstag und Sonntag, 13. und 14. September, jeweils ab 10 Uhr zum Flugplatzfest auf den Flugplatz Hütten (Rickenbach) ein.