Segelfliegen im Dreiländereck: Vor hundert Jahren eroberten Flugpioniere erstmals die Lüfte – ein bisschen

Die ersten selbstgebastelten Fluggeräte rumpelten vor 100 Jahren über die Haagener Felder. Wenig später wurde Gersbach zum Mekka für die Flugpioniere aus der Region.
In seinem reich bebilderten Buch „Geschichte und Geschichten vom Segelfliegen in Haagen, Gersbach und dem Hotzenwald“ blickt der passionierte Segelflieger Werner Kramer aus Wehr auf bald hundert Jahre regionaler Fluggeschichte zurück. Dabei schöpft er aus dem Archiv der Luftsportgemeinschaft Hotzenwald (LGH) und der Segelfluggruppe Wehr, und ebenso aus dem Fundus seiner eigenen beinahe 80 Jahre umfassenden Flug-Erfahrung.