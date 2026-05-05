Segelfliegen Freudenstadt: Nun geht es doch weiter – Plötzliche Wende im OLC-Fall

Überraschende Wendung bei den Segelfliegern. Der Online Contest geht vorerst doch weiter. Die Freudenstädter Gruppe erlebte hier einen starken Start.

Nachdem Reiner Rose als Gründer des OLC (Online Contest) mitteilte, dass es 2026 keine Bundesligawertungen mehr gibt, hat sich das Blatt doch noch gewendet. Zur Überraschung vieler Piloten wurde am Abend des 29. April bekanntgegeben, dass es durch eine unerwartete Spende möglich wurde, die OLC-Ligawertungen doch noch auf der Nordhalbkugel ausfliegen zu können. Im Gegensatz zu den Vorjahren stehen nur 17 Runden vom 2./3. Mai bis 22./23. August an.

Größtes Ziel der Musbacher Luftsportler bleibt es, sich in Zukunft, im WeGlide über die Regionalliga Baden-Württemberg den Aufstieg in die WeGlide 2. Liga zu sichern. Das vergangen Wochenende brachte hervorragende Flugbedingungen. Für Martin Haug auf Ventus 2cxM 18m wurde der Schwarzwald zum „place to be“. Starke Aufwinde ermöglichten ein schnelles Rennen. So war Haug teilweise mit Vorfluggeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h unterwegs. Bei seinem 669 km Jo-Jo-Flug über dem Schwarzwald sprangen sowohl in der WeGlide sowie der OLC-Liga-Wertung rasante 141,5 km/h/123,91 Punkte heraus.

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Ebenso im Geschwindigkeitsrausch war Anton Harzer, der ebenfalls im Schwarzwald der auf Ventus C 17,6 m über 635 Kilometer 125, 36 km/h/113,45 Punkte vorlegte.

Drittschnellster Freudenstädter wurde Christof Geißler auf HPH 304S Shark. Er erreichte 127,5 km/h/112,23 Punkte. Beim Freudenstädter Bauhaus hob ihn ein starker Aufwind von 1200 Meter zügig auf 2600 Meter. Das Rennen war eröffnet. Bei seinem Jo-Jo-Flug (gesamt 483 km) wendete der zweifache Deutsche Meister der Doppelsitzerklasse zuerst über dem Flugplatz Hütten/Hotzenwald.

Knapp verpasst

Alle in Musbach gestarteten Piloten waren über dem Schwarzwald unterwegs. In die Juniorenwertungen flog neben Harzer auch Hannes Deuble, der 99,77 km/h/105,76 Punkte und 426 km schaffte. Knapp seinen ersten 500er Flug verpasste der Jugendliche Oskar Haug auf Discus b WL mit 494 km, sein Ligaschnitt betrug 94,2 km/h/89,5 Punkte.

Resultate

Ergebnisse WeGlide nach 2 Runden Region Baden-Württemberg: 1. LSG Isny Westallgäu 938 Punkte; 2. FG Freudenstadt 715 Punkte; 3. SFG Ulm 700 Punkte. WeGlide Bundesliga Junioren: 1. SFZ Königsdorf 40 Punkte; 2. LSV Burgdorf 21 Punkte; 3. LSC Interflug Berlin 19 Punkte;(...) 7. FG Freudenstadt 16 Punkte.

Ergebnisse OLC: Runde 1 der 2. Segelflugbundesliga: 1. FG Freudenstadt (BW) 349,70 Speed/20 Punkte; 2. SFG Werdenfels (BY) 295,82 Speed/19 Punkte; 3. FLG Blaubeuren 289,22 Speed 18 Punkte.

OLC U25 Runde 1: 1. SFZ Königsdorf (BY) 227,43 Speed 12 Punkte; 2. SG Freudenstadt (BW) 213,22 Speed 11 Punkte. 3; LSC Interflug Berlin (BL) 116,54 Speed 10 Punkte.