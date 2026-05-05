Segelfliegen Freudenstadt: Nun geht es doch weiter – Plötzliche Wende im OLC-Fall

Überraschende Wendung bei den Segelfliegern. Der Online Contest geht vorerst doch weiter. Die Freudenstädter Gruppe erlebte hier einen starken Start.
Nachdem Reiner Rose als Gründer des OLC (Online Contest) mitteilte, dass es 2026 keine Bundesligawertungen mehr gibt, hat sich das Blatt doch noch gewendet. Zur Überraschung vieler Piloten wurde am Abend des 29. April bekanntgegeben, dass es durch eine unerwartete Spende möglich wurde, die OLC-Ligawertungen doch noch auf der Nordhalbkugel ausfliegen zu können. Im Gegensatz zu den Vorjahren stehen nur 17 Runden vom 2./3. Mai bis 22./23. August an.