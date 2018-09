Seewald Zeuge verhindert Einbruch in Büro

Seewald-Göttelfingen. Ein aufmerksamer Beobacher hat in der Nacht zum Montag in Göttelfingen mehrere Einbrecher beim Eindringen in ein Bürogebäude gestört, teilt die Polizei mit. Laute Geräusche weckten das Interesse des Mannes. Er beobachtete, wie sich drei Personen an einem benachbarten Bürogebäude zu schaffen machten.