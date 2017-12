Seewald Verkehrssicherheit: Absage um Absage

Schon in der Bürgerfragestunde der jüngsten Sitzung war die abgelehnte Ampelanlage am Zebrastreifen über die Bundesstraße 294 in Besenfeld Thema. Bürgermeister Gerhard Müller erklärte, dass die Messungen zur Verkehrsdichte in Relation mit den Fußgängern ergeben hätten, dass die Zahl bei weitem nicht für eine Ampelanlage ausreiche. Der Zebrastreifen sei als sicher eingestuft worden.

Allerdings habe sich bei einer Verkehrserziehung mit der Polizei gezeigt, dass drei Fahrzeuge nicht angehalten hätten. Dies bestätige, dass der Zebrastreifen kein sicherer Überweg sei. Man wolle von der Polizei einen Bericht, um dann weitere Schritte zu unternehmen. Zudem müsse sich die Gemeinde um die Autos kümmern, die zu nahe am Zebrastreifen geparkt wurden.

Nachdem aus den Reihen des Gemeinderats der Antrag kam, die Zuhörer zu den einzelnen Punkten der Verkehrsschaubekanntgaben zu hören, ging es mit der bereits mehrfach beantragten Tempo-30-Zone in der Ortsdurchfahrt Besenfeld weiter. Das Tempo-Limit wurde abgelehnt, nur im Bereich des Seniorenwohnheims wurde eine Beschränkung angeordnet, so Müller.