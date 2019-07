Seewald Schockdiagnose schweißt noch enger zusammen

Eltern plagt häufig ein schlechtes Gewissen

Und was macht das alles mit ihrem Mann? Frank Gellisch, 41, macht das, was Männer häufig tun, wenn es das Leben mal nicht gut mit ihnen meint. Er hofft, dass irgendwie schon alles gut wird. Auch, weil es ja noch Julius (12) gibt und Janika (9). Und weil sie immer eine große und glückliche Familie sein wollten. Vier Kinder waren der Plan. Frank Gellisch ist Arbeitserzieher in einer Behindertenwerkstatt, seine Frau arbeitet als Erzieherin.

Ihre Gesichtszüge verraten, dass es alles ein bisschen viel geworden ist in den letzten Jahren. Die Andeutung eines Vorwurfs lastet über den Gesprächen. Er geht zu seiner Feuerwehr. Sie sitzt zu Hause, kümmert sich um die Kinder. Andererseits: "Wenn ich dann mal mit einer Freundin zum Essen gehe, habe ich den ganzen Abend ein schlechtes Gewissen und will am liebsten gleich wieder heim."

Die Blicke der Eltern streifen Julius und Janika. "Sie tun uns so leid! Seit Joel auf der Welt ist, kommen die beiden zu kurz." Zwangsläufig. "Julius", sagen sie, "kehrt sich in seiner Enttäuschung immer mehr nach innen." Janika habe zwar viel Verständnis, aber leicht, das ahnen die beiden, falle ihr das nicht.

"Sein Herz war so groß wie eine Walnuss"

Joel schläft nachts mit einer Sauerstoffmaske, bis vor Kurzem piepste noch ein Monitor. Bis zu 20-mal, erzählt Frank Gellisch, sind sie jede Nacht an seinem Bettchen gestanden. Immer krank vor Sorge. Das zermürbt und zerrt an den Nerven. Verstehen kann das am ehesten, wer den Berichtsbogen gelesen hat, auf dem Katrin Gellisch die Odyssee einer Familie mit ihrem herzkranken Kind minutiös dokumentiert. Fünf Tage nach der Geburt: Taufe in der Klinik. Elf Tage nach der Geburt: Operation am offenen Herzen. "Das Herz von Joel", erzählt Frank Gellisch noch voller Erstaunen, "war so groß wie eine Walnuss, die Hände des operierenden Professors waren aber doppelt so groß wie meine."

Das Bild von der Intensivstation haben die Eltern noch immer vor sich, als habe es ihnen das Schicksal ins Gedächtnis eingraviert. Überall Kabel, Schläuche, Infusionen, piepsende und gurgelnde Geräte, der beißende Geruch nach Sterilium. Der kleine Körper und das Gesicht verschwollen. "Ich habe mein Kind nicht wiedererkannt", sagt die Mutter, "es war der blanke Horror."

Tage später dann der nächste Schock: Ein Implantat mit einer Rindervene war zerstört. Wieder eine OP am offenen Herzen. Ein Zwerchfellnerv war durchtrennt worden, noch eine Operation. Viereinhalb Monate nach seiner Geburt durfte Joel endlich nach Hause. Mit Sauerstoffgerät, Monitor und Magensonde.

Die Herzleiden der Familie waren aber noch nicht zu Ende. Während einer Reha erkrankt Joel. Fieber, Husten, Erbrechen. Mit zusammengefallener Lunge landet er auf der Intensivstation. Lebensgefahr. Insgesamt dreimal. Dann verrutscht ein Stent.

Langwieriger Kampf gegen die Bürokratie

Der kleine Junge hat alles durchgestanden, ist heute sechs. Die Ärzte und Schwestern nennen ihn liebevoll "unser zähes Bürschchen". Und die Eltern? Während dieser Zeit, verraten sie, konnten sie ihren Sohn einfach nicht mehr leiden sehen. "Es hat uns innerlich zerrissen", sagt sich Katrin Gellisch, "aber wir dachten, dass es in Ordnung wäre, wenn er jetzt die Augen für immer schließen würde."

Aber ihr Kampf um Joel und ihre kleine Familie nimmt kein Ende. Die Pflegekraft, in den ersten Jahren von der Kasse gestellt, blieb von heute auf morgen weg. Die Kasse wollte, dass die Kosten das Landratsamt trägt. Dort fühlte man sich nicht zuständig. Joel muss aber über einen künstlichen Magenzugang mehrfach am Tag über eine Spritze sondiert werden. Außerdem ist er in seiner Entwicklung verzögert, trotzdem hyperaktiv. Im Kindergarten winkten sie ab. Man traue sich das nicht. "Inklusion auf dem Land", sagt Frank Gellisch und winkt ab, "das kann man vergessen."

Jetzt holt ein Fahrdienst Joel jeden Tag in einen 24 Kilometer entfernten Kindergarten mit geistig behinderten Schützlingen. Unterstützung bekommen die Gellischs von Verwandten sowie Bekannten – und von Ehlke, der Elterninitiative herzkranker Kinder e.V. Tübingen. Dort stoßen sie auf Gehör und Verständnis.

Die Eltern machen kein Geheimnis daraus, dass ihr herzkrankes Kind manchmal auch ihre Ehe belastet, ihr soziales Umfeld, den Freundeskreis, das Verhältnis zu ihren anderen Kindern. Nicht jeder begreift, was es bedeutet, ein schwer herzkrankes Kind zu pflegen. Aber sie sind sich auch einig, dass die Sorge um das Wohl des Jungen sie noch enger zusammengeschweißt hat. Sie wissen: Auch in Zukunft werden sie jede noch so kleine Hilfe dringend brauchen. Erst recht, wenn sie von ganz oben kommt. Als sie den Pfarrer gefragt haben, warum Gott ausgerechnet sie für diese Aufgabe ausgesucht habe, antwortete er: "Bestimmt, weil sie am besten für das Kindchen sorgen können."