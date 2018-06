Seewald Rat fordert von Müller klare Kante

Seewald. Die Windkraftanlagen in und um Seewald waren in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Seewald gleich zweimal Thema. Es ging zum einen um die Stellungnahme zum Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung von acht Anlagen entlang der Gemarkungsgrenze in Richtung Freudenstadt und zum anderen um den Teilregionalplan Windenergie und das Beteiligungsverfahren.