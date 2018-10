Seewald Rasengräber mit Gedenksteinen?

Das Grundproblem sei, so Bürgermeister Gerhard Müller, dass immer mehr Menschen auch auf dem Rasengrabfeld gerne einen Platz des Gedenkens in Form einer Platte oder eines kleinen Steins hätten. Die Gemeinde stelle Rasengräber für Einfach- und Doppelbelegung für Sargbestattungen zur Verfügung. Da sich Platten oder Gedenksteine aber im Laufe der Zeit erfahrungsgemäß absetzten, sehe das nicht schön aus und erschwere die Pflegearbeiten auf dem Friedhof.

Einfache Pflege

Für die Ausweitung des Rasengräberfeldes habe eine Firma den Vorschlag gemacht, die Gräber am Kopf mit einer, auf einem Betonsockel liegenden Platte auszustatten, auf der dann ein kleiner Stein, liegend oder stehend, aufgestellt werden könne, so der Bürgermeister. Das habe den Vorteil, dass der Stein nicht absinken könne und bis an den Rand gemäht werden könne.