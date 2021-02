Inzidenz steigt weiter an Kreis Rottweil erreicht wieder einen Wert von über 60

Das Infektionsgeschehen im Kreis Rottweil nimmt wieder zu. Zu erkennen am Inzidenzwert. Dieser lag am Donnerstagabend schon bei 66,5, am Freitagabend dann beträgt er 75,8. Schon die Tage zuvor überstieg er die kritische Marke von 50.