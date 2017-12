Seewald Ohne Förderzusage kein Baubeginn

Zunächst müsse der Förderantrag gestellt werden, so Nass weiter und stellte eine Förderquote von rund 70 Prozent in Aussicht. Ein Baubeginn ohne Förderzusage sei nicht möglich. "Es gibt allerdings auch Gemeinden, die die Kosten ohne Fördergelder selbst tragen und sie dann über die Vermietung ihres Netzes kompensieren", so der Experte. Für Hochdorf prüfe man aktuell, ob die Trasse der EnBW genutzt werden kann, im Ortsteil Erzgrube wolle man sich möglicherweise an das geplante Steuerkabel nach Kälberbronn anschließen.