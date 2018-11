Seewald Neues Fahrzeug für Hochdorf

Seewald-Göttelfingen. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Mit dabei waren Kreisbrandmeister Frank Jahraus und zahlreiche Mitglieder der Feuerwehr. Bürgermeister Gerhard Müller informierte den Gemeinderat über den mittlerweile sowohl in technischer als auch in rechtlicher Hinsicht sehr komplexen Vorgang bei der Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges. Beratungsleistungen externer Fachbüros seien für viele Gemeinden in diesem Zug unumgänglich.

Die Verwaltung empfahl nach Absprache mit der Feuerwehrführung sowie dem Kreisbrandmeister Frank Jahraus auch für die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs-Wasser, kurz TSF-W, für die Abteilung Hochdorf die Einschaltung eines Fachbüros. Diese Aufgabe soll die Agentur Wieseke aus Lahr übernehmen.

Die Leistungen reichen dabei von der Erstellung eines Leistungsverzeichnisses über die Ausschreibung und Prüfung der Angebote bis hin zur Betreuung der Kauf- und Übergabeabwicklung. Hierfür fallen seitens der Agentur Wieseke Kosten in Höhe von etwa 4000 Euro an. Zusammen mit den Kosten für das neue TSF-W in Höhe von 195 000 Euro ergibt sich ein Gesamtbetrag von 205 000 Euro. Hierfür erhält die Gemeinde einen Zuschuss über 55 000 Euro. Der Gemeindeanteil von 150 000 Euro soll im Haushaltsplan 2019 eingestellt werden.