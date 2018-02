Seewald. Das Frühjahrssemester der Volkshochschule in Seewald beginnt am Montag, 19. Februar. Steffen Braun bietet an zehn Vormittagen bei "English Refresher A2 ab Lektion 11" in Besenfeld die Gelegenheit, die bisherigen Englischkenntnisse zu aktivieren und zu festigen. Ab Mittwoch, 21. Februar, findet wieder die Bewegungsstunde für Kinder von eineinhalb bis drei Jahren mit Gabi Zürn in Besenfeld statt. In dem Kurs "Mit Yoga in den Abend" in Besenfeld lädt Helga Waldau ab 7. März zu einem abwechslungsreichen Konditionstraining und Rücken- beziehungsweise Wirbelsäulengymnastik mit Entspannungsprogramm ein. Ab Mittwoch, 13. Juni, bietet Helga Waldau noch einmal einen Fortsetzungskurs von "Mit Yoga in den Abend" an. Anmeldungen und weitere Informationen über die Geschäftsstelle in Freudenstadt, www.vhs-kreisfds.de, Telefon 07441/ 920 14 00 oder -14 01.