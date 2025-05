Seewald neu im Kalender: Die Naturpark-Märkte gehen wieder los

An diesem Sonntag, 4. Mai, startet die Saison der Naturpark-Märkte im Jubiläumsjahr des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord, den es seit 25 Jahren gibt, in Kuppenheim (Kreis Rastatt). Von frischem Obst und Gemüse, Fruchtaufstrichen, Honig, Holzofenbrot über Produkte aus heimischer Wolle oder Holz bis zu Wildspezialitäten oder handwerklich gebrautem Bier aus der Region – der erste Naturpark-Markt in dieser Saison gibt einen Einblick in die breitgefächerte Palette von Produkten aus dem Schwarzwald, wie der Naturpark mitteilt.

Der Naturpark-Markt in Loffenau (Landkreis Rastatt) am 1. Juni bildet dann den großen Jubiläums-Auftakt mit einem besonderen Rahmen- und Kinderprogramm sowie Jubiläums-Gewinnspiel.

Die ganze kulinarische und kunsthandwerkliche Vielfalt der Region präsentieren landwirtschaftliche Betriebe und Direktvermarkter von Anfang Mai bis Ende Oktober auf insgesamt 21 Naturpark-Märkten im gesamten Gebiet des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord – von Karlsruhe-Durlach und Niefern-Öschelbronn (Enzkreis) im Norden über Calw im Osten bis Dornhan (Kreis Rottweil) und Oberharmersbach (Ortenaukreis) im Süden. Die Märkte finden – mit Ausnahme von Loßburg am Nationalfeiertag am Freitag, 3. Oktober – immer sonntags statt.

Jubiläumsmärkte mit Rahmenprogramm

Mit seinen Naturpark-Märkten gibt der Naturpark Erzeugern aus dem Schwarzwald eine Plattform für ihre heimischen Produkte. „Die Regionalvermarktung ist eine der zentralen Aufgaben für uns als Naturpark. Wir bringen Menschen zusammen, vernetzen und schaffen Wertschöpfung in der Region“, erklärt der Geschäftsführer des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord, Karl-Heinz Dunker. „Die Direktvermarkter tragen mit ihrer Arbeit zum Erhalt und zur Offenhaltung unserer typischen Kulturlandschaft im nördlichen und mittleren Schwarzwald bei.“

Die vier Naturpark-Jubiläums-Märkte bilden das Gerüst des über 100 Events umfassenden Jubiläums-Veranstaltungsprogramms. Diese finden in Loffenau im Kreis Rastatt (1. Juni), Bad Teinach-Zavelstein im Kreis Calw (6. Juli), Dornhan im Kreis Rottweil (21. September) und Oberharmersbach im Ortenaukreis (19. Oktober) statt.

Neben regionalen Spezialitäten und Kunsthandwerk aus dem Schwarzwald wird ein buntes Rahmenprogramm geboten: Mit Schwarzwald-Guides geht es auf Themen-Führungen und Wanderungen auf Erkundungstour. Auf den Jubiläumsmärkten des Naturparks können die Besucher auch weitere Partner des Naturparks wie Naturpark-Wirte kennenlernen.

Quiz und Gewinnspiel

Hoch hinaus geht es mit einem Walking-Act von Blumenfeen, die das Programmheft an die Gäste verteilen. Auch die neu konzipierte Naturpark-Klima-Wanderausstellung ist auf den Jubiläumsmärkten dabei. Für Kinder wartet ein Bastelprogramm mit Naturmaterialien, der Entdeckerwagen der Naturpark-Detektive mit allerlei Forschermaterialien sowie die Naturpark-Kinderkarte, verbunden mit einem Quiz. Die Gäste können zudem am Naturpark-Jubiläums-Gewinnspiel teilnehmen. So geht’s: Einfach bei der Naturpark-Fotobox einen Schnappschuss vor Naturpark-Kulisse machen, und schon ist die Teilnahme gesichert.

Ortswechsel in Waldachtal

Ein Blick auf einige der Naturpark-Märkte in diesem Jahr zeigt, dass so einiges geboten wird: Märkte mit einer besonders schönen Dorf- und Innenstadtkulisse gibt es in Karlsruhe-Durlach, Freudenstadt, Ettlingen, Calw und Oberharmersbach. Eine besondere Atmosphäre durch die großen Kurparks gibt es in Bad Wildbad und Schömberg. Einen Naturpark-Markt mit speziellem Rahmenprogramm gibt es in Kappelrodeck-Waldulm (Weinfest beim Naturpark-Partner Waldulmer Winzergenossenschaft), Ottersweier (Feierlichkeit 200 Jahre Rathaus Ottersweier) und Bühlertal (Programm mit den beiden Naturpark-Schulen und dem Naturpark-Kindergarten, Naturpark-Info-Shop ist geöffnet).

Neu im Markt-Kalender sind die Naturpark-Märkte in Ottersweier, Bühlertal und Seewald. In Waldachtal hat der Ort gewechselt – früher war der Markt in Lützenhardt, jetzt ist er in Tumlingen.

Termine im Überblick

Naturpark-Märkte

Sonntag, 4. Mai: Kuppenheim (Kreis Rastatt)

Jubiläums-Naturpark-Märkte

Sonntag, 1. Juni: Loffenau (Kreis Rastatt)