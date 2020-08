Seewald Mutmaßlicher Brandstifter geschnappt

Seewald - Zwischen Donnerstag und Samstag vergangener Woche ist es zu fünf Brandstiftungen im Bereich Seewald gekommen. Die kriminalpolizeilichen Maßnahmen führten am Samstag zur Festnahme eines 22-jährigen Tatverdächtigen.



Eine Serie von vorsätzlich gelegten Bränden ereignete sich vergangene Woche im Bereich Seewald. Ein zunächst unbekannter Täter hatte an verschiedenen Örtlichkeiten im Waldgebiet Holzstapel und kleinere Waldstücke in Brand gesetzt. Die in den einzelnen Fällen alarmierte Feuerwehr, brachte die Brände jeweils schnell unter Kontrolle.