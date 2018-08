Seewald Manchmal werden die Parkplätze knapp

Nägele betont, dass er täglich vor Ort ist und beobachtet, dass es den Fischen in der Nagoldtalsperre gut geht. Er stellte einem leichten Blaualgenbefall im Gewässer fest. "Das ist normal", so Nägele "und begründet noch lange kein Badeverbot". Außerdem werde die Wasserqualität alle 14 Tage überprüft. Das Ergebnis hängt am Kiosk aus.

Nach Erzgrube reisen die Gäste nicht nur aus den Kreisen Freudenstadt und Calw an. So manch einer nimmt weite Fahrstrecken auf sich und kommt aus Sindelfingen, Böblingen, Karlsruhe oder Stuttgart. In diesem Jahr, so Nägele, sei das Einzugsgebiet der Gäste sehr groß. Die Erholungssuchenden schätzten die Atmosphäre am See, vor allem die Ruhe im Vergleich zu einem Aufenthalt im Freibad, auch die Möglichkeit, mit Wassersportgeräten ohne Motor unterwegs zu sein und sich mit Gegrilltem zu verköstigen. Gegrillt werden darf in der Zeit von 8 bis 21 Uhr an drei gekennzeichneten Grillstellen. Doch abends stellt Nägele manchmal noch offenes Feuer fest, und dass Einweggrills verwendet werden. "Das geht gar nicht und wird zur Anzeige gebracht sowie mit einem Ordnungsgeld geahndet", so der Umweltbeauftragte, der auch nachts um den See patroulliert. Auf Streife sind auch Mitarbeiter der DLRG. Sie überwachen den Stausee und das umliegende Gebiet. Ihre Aufgabe ist es, auch den Rettungsdienst zu unterstützen.

An den Wochenenden sind schon mal bis zum 15 Personen im Einsatz. Neben Aufklärungsarbeit und Kontrollfahrten mit dem DLRG-Boot helfen sie bei Wespenstichen, Stürzen mit dem Fahrrad oder mit Inlinern oder bei Zusammenbrüchen oder Erschöpfungszuständen von Gästen wegen der Hitze. In diesem Jahr meldeten sie trotz der hohen Sommertemperaturen eine durchschnittliche Zahl von Einsätzen.

Die Wassertemperatur lag an den letzten heißen Sommertagen an der Vorsperre bei etwa 22 Grad und am Hauptsee sogar bei 24 Grad. Abkühlung fanden vor allem die jüngsten Besucher am großen Wasserspielplatz nahe dem Infopavillon. Dort wurden aus natürlichen Materialen auf einem stufenförmigen Areal mit Holz und Steinen Wasserrinnen und kleine Seen angelegt, die mit Wasser aus der Nagold gespeist werden. Viel Spaß haben die Kinder, die mit ihren Eltern kommen, beim Stauen des Wassers mit kleinen Sperren, die abgesenkt werden können. Sobald man diese öffnet, saust das Wasser mit Tempo durch die Rinnen. Es darf nach Herzenslust gespielt, im Wasser geplanscht, durch die Rinnen gelaufen und an ihnen hochgeklettert werden.