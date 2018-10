Seewald Legendären Sound im Gepäck

Seewald-Göttelfingen. Veranstalter des Stimmungs- und Unterhaltungsabends mit Lojze Dolinar und seinen "Echten Oberkrainer Musikanten" ist die Trachten- und Volkstanzgruppe Seewald.

Lojze Dolinar und seine Musikanten bieten das gesamte Spektrum der Oberkrainer Musik, heißt es in der Ankündigung. Der Akkordeonspieler Lojze Dolinar war mehrfach im Gasthaus Avsenik in Begunje in Slowenien mit der Oberkrainer Hauskapelle und später weltweit auch mit den Jungen Original Oberkrainern aktiv.

Mit seiner Kapelle bringt er laut Veranstalter jetzt den unverfälschten Oberkrainer Sound in das Göttelfinger Bürgerhaus. Sie tritt in der Oberkrainer Besetzung mit Akkordeon, Gitarre, Trompete, Klarinette und Bass auf, so die Trachten- und Volkstanzgruppe. Auch der Bassist Franci Tisler spielte bereits bei den Jungen Original Oberkrainern, den Nachfolgern des legendären Slavko Avsenik. Auch dessen Melodien, wie das berühmte Trompetenecho, erklingen im Göttelfinger Bürgersaal.