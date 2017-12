Seewald Konzert regt zum Nachdenken an

Und das eingangs gesungende Lied "Go tell it on the Mountains" hatte – wie von ihm zur Weihnachtszeit gewünscht – bei den Zuhörern wohl an Bedeutung gewonnen. Hausherr Pfarrer Benjamin Hees dankte abschließend den beiden Akteuren für den außergewöhnlich schönen Abend. Dieser sei zu "Herzen gegangen", sagte Hees.