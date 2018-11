Seewald Heizanlage günstiger als erwartet

Müller zeigte sich zufrieden, dass die Firma den Auftrag so schnell wie möglich ausführen will. Während des Aus- und Einbaus wird das Mehrzweckgebäude provisorisch beheizt, sodass es auch in dieser Zeit den verschiedenen Nutzern, darunter der Feuerwehr, zur Verfügung steht. Der Auftrag wurde einstimmig erteilt.