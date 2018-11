Seewald Für 100. Blutspende ausgezeichnet

Das Blut gehöre zu dem Wertvollsten, was ein Mensch geben könne, sagte Müller. "Für die Hilfe, die Sie anderen Menschen durch Ihre Bereitschaft zur Blutspende zukommen lassen, gebührt Ihnen unser aller Anerkennung und der ausdrückliche Dank der Gemeinde", wandte er sich an die Blutspender. Ein besonderer Dank ging an die DRK-Ortsgruppe, die es mit ihrem Engagement bei den in der Regel zweimal jährlich stattfindenden Spendeterminen ermögliche, direkt vor Ort Gutes für den Nächsten zu tun.

Marc Hinzer dankte allen Spendewilligen und der Gemeinde für die Bereitstellung der Seewaldhalle. "Wir haben einen sehr aktiven Ortsverein und konnten dieses Jahr sogar drei Blutspende-Termine anbieten", merkte er an. Bürgermeister Müller zeichnete die Spender mit Urkunden und Ehrennadeln aus. Danach lud er zu einem Vesper ein.

100-mal spendete Ulrich Schillinger sein Blut. Für 75 Spenden wurden Bernhard Girrbach und Brigitte Mutschler geehrt. Außerdem wurden Heidi Rebstock und Kilian Klumpp ausgezeichnet.