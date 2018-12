Seewald-Besenfeld (mb). Am Stüberg in Besenfeld soll ein privates Tiergehege mit Hütte und Heu­lager entstehen. Einstimmig beschloss der Gemeinderat Seewald in seiner jüngsten Sitzung den Bebauungsplan. Die Kosten für das Verfahren tragen die Eheleute Skibak. "Das Bauamt Freudenstadt hatte mitgeteilt, dass dieses Tiergehege nur genehmigungsfähig ist, wenn hierfür ein Bebauungsplan erstellt wird", sagte Bürgermeister Gerhard Müller (wir berichteten). Insbesondere wegen des 1,50 Meter hohen Zauns müsse ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Mit dem vom Rat gefassten Aufstellungsbeschluss wurde der erste Schritt getan, weitere Ausarbeitungen würden vom beauftragten Planungsbüro Gfrörer ermittelt.