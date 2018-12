Seewald Bronzemedaille für Brautfrisur

Dass Frisieren ihre Leidenschaft ist, wird deutlich, wenn man Annica Sackmann bei der Arbeit zusieht. Aber auch die zahlreichen Pokale und Trophäen in ihrem Salon bezeugen ihre Erfahrung. Und mit der Vize-Europameisterschaft und der Bronzemedaille kamen zwei weitere hinzu.

"Vor einer Meisterschaft ist es richtig stressig, da bin ich monatelang jedes Wochenende unterwegs", erzählt Annica Sackmann. Die Wochenenden sind ausgefüllt mit anstrengendem Vorbereitungstraining. Allerdings nicht im heimischen Friseursalon, sondern beim Trainingscamp der deutschen Mannschaft in Frankfurt und Koblenz. Tagelang werden dabei die besten Techniken eingeübt, um dekorative, ausgefallene und ungewöhnliche Hochzeitsfrisuren, Herrenfrisuren oder auch Hochsteckfrisuren zu erzielen.

Ein Stuhl gehört bei Wettkämpfen ins Gepäck

Und es geht nicht nur um Technik, sondern vor allem um Geschwindigkeit. Denn pro Wettbewerbskategorie erhalten die Teilnehmer lediglich 20 beziehungsweise 40 Minuten Zeit, um ihre Traumfrisuren zu erschaffen.

Doch nicht nur das Vorbereitungstraining ist anstrengend, auch das Packen für eine Meisterschaft, die Anfahrt und vor allem die eigentlichen Wettkampftage haben es in sich. Zunächst einmal, weil sie jede Menge Ausrüstung mitnehmen muss: neben ihrem "normalen Handwerkszeug" – dazu gehört sogar ein Friseurstuhl – auch die passenden Kostüme für ihre Models. Diese bucht sie entweder direkt vor Ort, oder aber sie rekrutiert dafür Bekannte. Ihr Männermodel hat Annica Sackmann immer dabei: Ehemann Conny chauffiert sie zu den Wettbewerben und stellt sich als Model zur Verfügung. Und Model und Freundin Tina hat sie in Neapel engagiert, um an ihr eine Brautfrisur zu gestalten. Stolz präsentiert Sackmann, welche ungewöhnliche Hochzeitsfrisur ihr dabei gelungen ist. Dafür sei einiges an Können notwendig, um ein solches Haar-Kunstwerk zu schaffen.