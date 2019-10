Seewald Biker prallt in Gegenverkehr: Zehn Verletzte

Wie die Polizei berichtet, war ein 56-Jähriger mit seinem Motorrad in Richtung Altensteig unterwegs. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte in mehrere Autos. Insgesamt wurden bei dem Unfall zehn Menschen verletzt, fünf davon schwer. Unter den Schwerverletzten ist laut Polizei auch ein weiterer Motorradfahrer. Ob auch der Unfallfahrer zu den Schwerverletzten gehört, blieb zunächst unklar.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mehrere 10.000 Euro.