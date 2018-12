Seewald Ab Neujahr geht’s zusammen weiter

Seewald. Um die Zukunft der evangelischen Kirche in Seewald ging es den beiden Kirchengemeinderatsgremien in Seewald in den vergangenen zwei Jahren. Bislang existierten zwei unabhängige Kirchengemeinden in Besenfeld mit Urnagold, Eisenbach und Schorrental und in Göttelfingen mit Hochdorf, Erzgrube und Schernbach, heißt es in einer Pressemitteilung der beiden Kirchengemeinden.

Seit der Umsetzung des Pfarrplans 2016 der Württembergischen Landeskirche werden die beiden Kirchengemeinden nun durch ein Pfarramt parallel versorgt. Dies beinhaltet einen doppelten Aufwand, besonders in der Verwaltung, der durch Strukturveränderungen minimiert werden kann.

Somit haben sich beide Kirchengemeinderäte darauf geeinigt, den Schritt einer Verwaltungsunion einzugehen und zum 1. Januar die Verbundkirchengemeinde Seewald zu bilden.