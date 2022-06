2 In der Teichlandschaft des Seerosengartens lässt sich prima Tretboot fahren. Foto: Reich

Jetzt ist wieder die richtige Jahreszeit, um draußen Spaß zu haben. Gerade die Kinder freuen sich, in der Natur zu spielen. Das merken auch Elena und Tom Wardell, deren Familie seit 2017 den Seerosengarten in Engstlatt betreibt. Eine neue Attraktion in dieser Saison: die Melkkuh "Bertha".















Balingen-Engstlatt - Schon morgens vor Kassenöffnung stehen am Wochenende die ersten Besucher vor dem Eingangstor des Engstlatter Seerosengartens, berichtet Elene Wardell, die mit ihrem Mann Tom, den Kinderpark betreibt. Das sei besonders der langen Corona-Zeit mit ihren Beschränkungen – auch im Engstlatter Spielpark –, geschuldet. "Man sieht, dass die Leute wieder raus wollen", beobachtet sie.

Viele Stammgäste

Was sie besonders freut, ist, dass die alten Stammgäste jetzt alle wieder kommen. Das liegt mit daran, dass jetzt der Biergarten wieder geöffnet hat. Während der Corona-Beschränkungen war der zu, und der Seerosengarten lebt ja schließlich von seinem besonderen Flair: "Die Leute schätzen es, dass es hier so idyllisch ist, besonders jetzt, wo die Seerosen blühen." Sie selber genießt trotz der Arbeit jeden Tag das Ambiente des Parks. "Ich habe früher in einem Büro gearbeitet. Dahin möchte ich nie wieder zurück", sagt sie überzeugt. Zurück möchten hingegen andere. "Fast jede Woche sagen Besucher zu mir: Ich war zuletzt als Kind hier und jetzt bin ich mit meinem Enkelchen da", berichtet sie.

Aus Dornröschenschlag erweckt

Seit 62 Jahren gibt es den Engstlatter Seerosengarten bereits. Als ihn die Familie von Tom und Elena Wardell vor fünf Jahren übernommen hat, lag er, gelinde gesagt, im Dornröschenschlaf. Mittlerweile ist er längst wieder in Schuss und wartet jede Saison mit neuen Attraktionen auf. In diesem Jahr sind dies eine große Hüpfburg samt Kletterturm sowie die künstliche Melkkuh "Bertha", an der beileibe nicht nur die jungen Gäste versuchen, Wasser in Eimer zu melken, wie Elene Wardell beobachtet.

Viel geboten

Bis zu acht Männer und Frauen – auch die Familie springt ein, wenn es eng wird – sorgen an den Hoch-Tagen, dafür, dass im Kinderspielland alles reibungslos abläuft und nicht nur die kleinen Gäste verpflegt werden. 270 Sitzplätze im Freien hat der Park, der neben Angeboten wie Seilbahn- und Tretbootfahren, Trampolinspringen und einem Modelleisenbahngelände vor allem durch seine Teichlandschaft besticht. "Es ist ein Spielplatz für Kleinkinder, wir sind kein Freizeitpark wie die Bärenhöhle", bringt es Elena Wardell auf den Punkt.

Wollen sie auch gar nicht sein, denn ihr Kapital ist die wunderschöne Landschaft zwischen Bäumen und Büschen, lauschig im Wald bei Engstlatt gelegen. Oder, wie Elena Wardell es zusammenfasst: "Hier ist es einfach schee."

