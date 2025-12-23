Seenotretter: Der Kampf gegen das Sterben im Mittelmeer

Die Seenotretter nehmen nicht hin, dass Tausende Geflüchtete ertrinken. Dafür ernten sie kein Lob, sondern werden angefeindet.
Fast 35 000 Menschen sind seit 2014 nach UN-Angaben auf ihrem Weg nach Europa ertrunken. Der Schrecken ist längst auf eine nackte und kalte Statistik reduziert. Politiker äußern sich zwar betroffen angesichts dieser humanitären Katastrophe, doch sind sie meist damit beschäftigt, die Verantwortung den politischen Gegnern in die Schuhe zu schieben. Nun hat sich die EU zu einer Reform des Asylsystems durchgerungen. Sie dokumentiert, dass sich die Stimmung in der EU in Sachen Migration grundsätzlich gewandelt hat.