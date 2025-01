Seen, Berge, Schluchten: Fünf Orte im Hochschwarzwald, die man gesehen haben muss

Der Hochschwarzwald – ein Ort, der mit seiner Natur, mystischen Legenden und unvergesslichen Ausblicken perfekt für einen Ausflug ist. Zwischen Wäldern, Hügeln und klaren Gewässern lässt sich hier die perfekte Balance zwischen Entspannung und Abenteuer finden.

Die Region bietet viele Möglichkeiten für schöne Familientage. Vom Titisee über die Ravennaschlucht bis hin zum Belchen – hier gibt es für jeden etwas zu entdecken.

Wir haben die schönsten Ziele im Hochschwarzwald zusammengefasst.

Der Titisee und die versunkene Stadt

Der Titisee ist der perfekte Ort für Badespaß. Foto: dpa/Patrick Seeger

Der Titisee ist nicht nur einer der schönsten Seen im Schwarzwald, sondern auch ein Ort voller Legenden. Ein entspanntes Bad oder eine Schifffahrt – beides ist am Titisee möglich. Oder aber man mietet ein Boot und erkundet die Gegend in und um den See auf eigene Faust.

Am Ufer verwandelt sich der See bei gutem Wetter in eine Chillout-Area – perfekt, um bei einem leckeren Essen und einem erfrischenden Getränk die entspannte Atmosphäre zu genießen. Einer Legende zufolge läutet sonntags die Glocke eines versunkenen Kirchturms auf dem Grund des Sees – in einer Stadt, deren Bewohner einst für ihren Übermut mit einer Überflutung bestraft wurden.

Nicht nur in der Vorweihnachtszeit magisch: die Ravennaschlucht

Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Im malerischen Seitental des Höllentals liegt die Ravennaschlucht, durchzogen von dem gleichnamigen Bach und umgeben von mehreren beeindruckenden Wasserfällen. Besonders faszinierend ist die 37 Meter hohe Ravennabrücke, die über der Schlucht steht.

Wanderer können auf verschiedenen Routen, wie dem Heimatpfad Hochschwarzwald oder dem Höhenklimaweg Hinterzarten Höllsteig, die Natur genießen. Besonders zur Weihnachtszeit bietet die Schlucht mit ihrer Beleuchtung einen magischen Ausblick.

Gipfelgenuss am Belchen

Der schneebedeckte Belchen im Schwarzwald Foto: dpa/Patrick Seeger

Der Belchen ist mit 1414 Metern der vierthöchste Gipfel des Schwarzwaldes und ein echtes Highlight für alle, die nicht nur die Ruhe der Natur suchen, sondern auch atemberaubende Ausblicke genießen möchten.

Vom Gipfel aus reicht der Blick bis zu den Alpen und den Vogesen. Wer den Aufstieg nicht zu Fuß gehen möchte oder kann, nimmt einfach die Belchenbahn, die einen bis auf 1356 Meter bringt. Oben angekommen wartet das Belchenhaus – die höchstgelegene Gaststätte in Baden-Württemberg – mit regionalen Spezialitäten und einem gemütlichen Ausblick.

Naturparadies am Feldberg: der Feldsee

Der Feldsee am Feldberg. Foto: dpa/Patrick Seeger

Eingebettet in die wilde Schönheit des Naturparks Südschwarzwald liegt der Feldsee – der höchstgelegene See Deutschlands außerhalb der Alpen. Umgeben von steilen Felsen und Bannwäldern bietet der See ein einzigartiges Panorama. Der Feldsee ist ein Ort der Ruhe und ein beliebtes Ziel für Wanderer und Radfahrer. Besonders beeindruckend ist die Vegetation rund um den See: Hier wachsen Alpenblumen und seltene Wasserpflanzen, die den See zu einem botanischen Paradies machen.

Ein Badeverbot schützt das empfindliche Ökosystem, doch die Wanderwege rund um den See bieten zahlreiche Möglichkeiten, die Umgebung zu erkunden.

Der deutsche Canyon: die Wutachschlucht

Foto: dpa/Patrick Seeger

Wer auf der Suche nach einem spektakulären Wandererlebnis ist, ist bei der Wutachschlucht am richtigen Ort. Als größter „Canyon“ Deutschlands bietet die Schlucht ein einzigartiges Naturerlebnis: rauschende Wasserfälle, wilde Flüsse und beeindruckende Felsen. Die Wanderung auf dem „Schluchtensteig“ führt an malerischen Orten wie der Wutachmühle und dem Rümmelesteg vorbei.

Besonders schön ist die Märzenbecherblüte im Frühling, die das botanische Highlight der Region darstellt. Wer die Schlucht im Winter besucht, sollte sich warm anziehen und gutes Schuhwerk dabei haben, denn der Weg kann aufgrund von Eis und Schnee anspruchsvoll werden.