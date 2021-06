3 Angrenzend an das Außengelände des Neckarbades soll bis Herbst 2022 eine weitere Halle der Firma Seemann Gestellbau an der Lupfen- und Klippeneckstraße entstehen. Foto: Pohl

Der geplante Hallenneubau der Firma Seemann Gestellbau kam in den vergangenen Monaten nur schleppend voran. Dass etwas Neues an der Ecke Lupfen- und Klippeneckstraße entsteht, ist dennoch mittlerweile sichtbar. Geschäftsführer Patrik Seemann spricht über das Vorhaben.

VS-Schwenningen - Seit 2015 plant das Schwenninger Unternehmen seine Produktion zu erweitern und auf dem Gelände, auf dem einst Fahrradstellplätze, Kassenhäuschen und Umkleidekabinen des Schwenninger Freibads ihren Platz hatten, eine neue Halle zu bauen. Doch vor allem die Pandemie hat die Pläne ins Stocken geraten lassen. "Es ist gerade nicht die Zeit für große Projekte", sagt Patrik Seemann. Doch dabei spricht er – aus seiner Sicht glücklicherweise – nicht über die eigene wirtschaftliche Lage, sondern über die Situation in der Baubranche.

Neuer Bebauungsplan

Geplant wird die Industriehalle von Architekt Uwe Schlenker, und auch bei den Gewerken will Seemann an den bisherigen Partnern festhalten. "Da kommt es aus verschiedenen Gründen zu Verzögerungen, aber wir sind einfach froh, dass wir zuverlässige Partner haben und die tauschen wir deshalb nicht aus."

Doch nicht nur die Corona-Krise habe das Bauvorhaben in die Länge gezogen, sodass bis zum heutigen Tag baulich "lediglich" das Grundstück eingefriedet wurde. "Das Gelände hatte mitten im Industriegebiet die ›Sondernutzung Freibad‹. Deshalb musste zunächst eine Umnutzung beantragt werden", erklärt der Geschäftsführer. Der Flächennutzungsplan musste geändert werden, dies sei wiederum verbunden gewesen mit zahlreichen Untersuchungen und Gutachten in Bezug auf Artenschutz, Fledermäuse und Reptilien. "Das haben wir alles gemacht und das kostete natürlich Zeit."

Stand heute ist das Grundstück durch einen Zaun begrenzt und geschlossen, auch die Infrastruktur mit allen nötigen Anschlüssen ist bereits vorhanden. "Vor allem die Eingrenzung macht es während der Bauphase leichter, denn wir brauchen dadurch zur Verkehrssicherung keine Bauzäune während des Baus", stellt Seemann klar.

Produktion verlegt

In der neuen Halle soll zukünftig die Beschichtungsabteilung untergebracht werden und auch die Zerspanungsabteilung, die sich aktuell auf zwei Gebäude verteilt, soll zentralisiert werden. Tatsächlich planen die Verantwortlichen die Industriehalle sozusagen von Innen nach Außen, wie Seemann erklärt: "Wir wissen jetzt, wie die neue Anlage gebaut wird und Architekt Schlenker plant nun die Halle drum herum." Nach den Sommerferien werde es wohl in die Genehmigungsphase gehen, wo dann auch der Gemeinderat involviert ist.

Patrik Seemann erwartet hier allerdings keine großen Hürden, denn: "Durch die Nutzungsänderung liegt ja ein sehr konkreter Bebauungsplan vor, nach dem wir uns richten. Das ist in Industriegebieten nicht immer so." Insofern seien die Leitplanken für den Bau klar. Zudem habe man im Vorfeld eng mit den zuständigen Ämtern der Stadt zusammengearbeitet und Aspekte wie Lärmemissionen in Richtung Liegewiese des Schwimmbades bereits berücksichtigt. "Wir wollen ja ein gutes Miteinander und nicht der Grund sein, dass sich die Badegäste dort nicht mehr wohlfühlen", stellt der Schwenninger Unternehmer klar. Demnach gehe er davon aus, dass im Frühjahr kommenden Jahres mit dem Hallenbau begonnen wird.

Zwei Mal vergrößert

In den frei werdenden Gebäuden nach dem Umzug, den Seemann bis Herbst 2022 plant, werden dann bestehende Abteilungen vergrößert. "Das Thema Platz treibt uns schon seit Jahren um", betont Patrik Seemann und verweist auf die erste Erweiterung im Jahr 2013. Dass erneut die Möglichkeit dazu in direkter Nachbarschaft zum bisherigen Standort besteht, freut den Firmenchef. "Aus logistischer Sicht ist die Lage in Schwenningen sehr gut." Nicht so glücklich ist der Unternehmer mit der politischen Entwicklung in Villingen-Schwenningen. "Themen wie die Erhöhung der Gewerbesteuer oder der Kitagebühren machen es uns nicht leichter." Der Fachkräftemangel lasse sich nicht wegdiskutieren und solche Entscheidungen sorgen seiner Meinung nach nicht gerade für eine erhöhte Standort-Attraktivität. "Die Unternehmen brauchen nach der Pandemie Geld, um zu investieren. Aus meiner Sicht muss der bisherige Hebesatz deshalb ausreichen", positioniert sich Patrik Seemann deutlich.