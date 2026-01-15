Seelsorgeeinheit Waldachtal: Energie der Ehrenamtlichen beflügelt Gemeindeleben

Die Katholische Seelsorgeeinheit dankte den Haupt- und Ehrenamt-Mitarbeitern für ihr Engagement. Der Neujahrsempfang fand mit dem 42-jährigen neuen Pfarrer Joji Mathew statt.
Dankbar blickte die Katholische Seelsorgeeinheit Waldachtal/Pfalzgrafenweiler auf 2025, das Jahr des Neubeginns mit dem neuen Pfarrer Joji Mathew. Mit dem aus Indien stammenden 42 Jahre jungen Pater haben die Kirchengemeinden Herz-Jesu Lützenhardt, St. Agatha Salzstetten und St. Martin Pfalzgrafenweiler wieder einen ständigen Seelsorger bekommen.