115 Jugendliche wurden jetzt in der Seelsorgeeinheit Villingen gefirmt.

Sie waren in Taizé, in Einrichtungen der Caritas, auf dem Katholikentag, Pilgern, zu einem Firm-Wochenende auf der Bernhardshütte und bei zahlreichen weiteren Projekten.

„Die Firmvorbereitung bot vielfältige Möglichkeiten sich mit dem Glauben sowie den eigenen Fragen zu beschäftigen“, teilt die Seelsorgeeinheit mit.

Bei einem Firmprojekt haben die Jugendlichen sogar die ganze Kirche St. Fidelis in eine Jugendkirche umgebaut: Stühle statt Bänke, ein Brunnen und ein Olivenbaum mitten in der Kirche, Licht-Illuminationen an den Wänden, eine ausgezeichnete Jugendband, sowie drei Gottesdienste vor jeweils voller Kirche machten die Firmungen zu einem Glaubens-Fest.

Das ist die Gruppe, die am Samstag gefirmt wurde zusammen mit dem Verantwortlichen für die Firmvorbereitung, Pastoralreferent Gunter Berberich, und den beiden Firmspendern Dekan Josef Fischer und Pfarrer Richard Mwebe. Foto: Katholische Kirchengemeinde Villingen

„Man konnte den Jugendlichen nach der Firmung ansehen, dass sie von der Erfahrung der Firmspendung im Herzen berührt waren,“ so Pastoralreferent Gunter Berberich. „Da braucht es keine Worte, sondern dann spüre ich: Der ganze Vorbereitungsweg hat sich gelohnt.“ Eine frisch gefirmte Jugendliche ergänzt: „Ich habe auf Grund der schönen Erfahrungen in der Firmvorbereitung Lust, mich in der kirchlichen Jugendarbeit neu zu engagieren.“

Das ist die Gruppe, die am Sonntag gefirmt wurde zusammen mit dem Verantwortlichen für die Firmvorbereitung, Pastoralreferent Gunter Berberich, und den beiden Firmspendern Domkapitular Bernd Gehrke und Dekan Josef Fischer. Foto: Katholische Kirchengemeinde Villingen

„Connected“ war das Motto der Firmvorbereitung, und diese Verbundenheit untereinander sowie mit Gottes Lebenskraft, dem Heiligen Geist, war im Gottesdienst zu spüren. Domkapitular Bernd Gehrke aus Freiburg erläuterte in seiner Predigt anhand des Beispiels der bei YouTube bekannten Real Life Guys auf was es im Leben ankommt: Gemeinschaft, Mut und Kreativität sowie Gottvertrauen.

Lisa Amann, die gerade ihr FSJ Pastoral in der katholischen Kirchengemeinde macht, fügte mit leuchtenden Augen an: „Es war für mich etwas ganz Besonderes, die Jugendlichen, die ich in der Vorbereitung begleitet habe, nun während der Firmung zu erleben.“ Dekan Josef Fischer dankte Pastoralreferent Gunter Berberich und seinem Team von über 100 ehrenamtlichen Firmbegleiterinnen und Firmbegleitern für den großen Einsatz sowie ihre Bereitschaft für den Glauben mit Herz und Hand einzustehen.