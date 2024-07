Auch aus der Seelsorgeeinheit Starzach sind Jugendliche dabei. Mit Pfarrer Franz-Xaver Weber fuhren am Sonntagabend nach einem Gottesdienst 25 Ministranten der Seelsorgeeinheit Starzach mit einem Reisebus nach Rom.

In der Bierlinger Kirche erhielten alle Teilnehmer, darunter auch elf Ministranten aus Niedernau und zwei aus Vollmaringen, den Reisesegen. Aus Deutschland waren es 35 000 Wallfahrer, die sich auf den Weg nach Rom machten. Insgesamt werden dort 50 000 Pilger aus 15 verschiedenen Ländern erwartet.

Wallfahrt mit internationalem Charakter

„Mit dir“ ist das Motto. „Ich bin mit dir“ – das habe Gott zum Propheten Jesaja gesagt, erklärte Pfarrer Weber im Gottesdienst den Leitspruch, „mit Gott wollen wir gehen. In Rom werden wir viel erleben, vielen Menschen begegnen und auch Heiligen, die das ,Mit dir’ schon erlebt haben“, gab er einen Ausblick, was die jungen Pilger erwartet. Die Kirchenband spielte und sang das Motto-Lied auf Englisch, Spanisch, Deutsch sowie Französisch. Sie hob damit den internationalen Charakter dieser Wallfahrt hervor.

Der Eröffnungsgottesdienst fand am Montagabend in „St. Paul vor den Mauern“, einer Kirche etwas außerhalb von Rom, statt. Dort wird am kommenden Freitag auch die Abschlussmesse mit Aussendung stattfinden. Mit ein Höhepunkt für die Teilnehmer wird die Papst-Audienz am Dienstag auf dem Petersplatz sein. Sie wird im Radio Vatikan und im Internet (YouTube) live übertragen. Am Mittwochvormittag steht die Besichtigung des Petersdoms mit den Papstgräbern, der Krypta und Kuppel auf dem Programm. Am Nachmittag werden im antiken Rom das Forum Romanum, Kapitol, Ara Coeli und das Kolosseum besichtigt.

Am Donnerstagnachmittag suchen die Ministranten aus Starzach die Lateranbasilika auf, anschließend fahren sie zum Gianicolo. Am Freitagmorgen steht der Besuch in der größten Marienkirche, Maria Maggiore, an. Um 16 Uhr treten die Wallfahrer die Heimreise an und werden am frühen Samstagmorgen zurück sein.

Pfarrer Weber begleitet die Gruppe nach Rom

Nach dem Reisesegen am Sonntag in der Kirche galt es, von den Eltern Abschied zu nehmen. Zum Begleiterteam gehören Pfarrer Weber, Simone Stein, Gabi Faiß, Sabine Baur, Eva Marie Bauer und Schwester Jelena.