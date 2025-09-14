Seelsorgeeinheit Oberndorf: Wohlfühlatmosphäre für junge Erwachsene

Lange Zeit war die Stelle unbesetzt. Doch nun startet die Seelsorgeeinheit Oberndorf in ein neues Kapitel. Irmhild Sellhorst ist für ein besonderes Projekt zuständig.

Dieses Projekt richtet sich an junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 35 Jahren. Denn: Neben der Jugendarbeit würden die jungen Erwachsenen oft eher unbekannt bleiben. Sie seien nicht „so erschlossen und eingebunden“, führt Pfarrer Martin Schwer auf. In dieser Altersspanne befinden sich die jungen Erwachsenen in ganz unterschiedlichen Lebensphasen – sei es Schule, Studium, Arbeit oder auch bereits die eigenen Familie. Die Kirche versuche, mit dem neuen Projekt die Menschen in egal welcher Phase zu begleiten.

Nach zwei Jahren konnte die Stelle besetzt werden Das Projekt wurde von der Diözese Rottenburg Stuttgart ausgeschrieben. Die Diözese habe über die vergangenen Jahre nämlich einen Rückgang des Interesses an klassischen Pastoralstellen bemerkt und beschlossen, andere Berufe in das Netz zu installieren, erklärt er.

Die Seelsorgeeinheit Oberndorf habe sich darauf beworben und den Zuschlag bekommen, freut sich Schwer. Allerdings hat sich dann erst mal zwei Jahre lang nichts getan – die Bewerbungen für die Stelle blieben aus. Und dann bewarb sich Irmhild Sellhorst und brachte viele Ideen mit.

Im Mittelpunkt soll die „Me-Time“ stehen. Es soll ein Ort entstehen, an dem die jungen Erwachsenen sich ohne Verpflichtungen und Druck begegnen können, zusammen sprechen und Erfahrungen teilen. Sie sollen den Raum selbst gestalten, ohne bewertet zu werden und ohne Angst vor Fehlern zu haben, so Sellhorst. Für junge Familien soll es auch wie eine Art Auszeit sein, bei der sie sich ganz auf sich konzentrieren können.

Auch bei jungen Erwachsenen sei die Unsicherheit oft groß. „Wer bin ich überhaupt und was möchte ich?“ sind Fragen, die viele beschäftigt. Daher möchte die Kunsttherapeutin einen Platz bieten, in dem sich die Menschen ausprobieren können und sich selbst finden können.

Wichtig ist ihr dabei auch, dass Entscheidungen und Projekte gemeinsam getroffen werden. Es soll sich ganz um die Bedürfnisse der Gruppe drehen. Dabei sei es auch nicht wichtig, wie viele Teilnehmer an einem Projekt mitmachen, versichert sie. Auch bei kleinen Gruppengrößen würden Veranstaltungen stattfinden. Und wenn jemand nach einer Aktion erst mal Zeit für sich brauche, dann sei das für sie auch in Ordnung. Sellhorst möchte eine Wohlfühlatmosphäre kreieren.

Irmhild Sellhorst hat viele Ideen

Bei einer ersten Kick-off-Veranstaltung am Sonntag, 21. September, möchte sie nun ihre Zielgruppe kennenlernen und auf sich und das Projekt aufmerksam machen. In Altoberndorf vor der Flößerhalle möchte sie zu einem gemeinsamen Kreativprojekt einladen und ins Gespräch kommen. Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr und endet gegen 16 Uhr.

An weiteren Ideen mangelt es ihr auf jeden Fall nicht. So kann sie sich gemeinsame Wanderungen, Fahrrad-Touren, Urban Gardening, Kreativprojekte oder auch ein Theaterstück vorstellen. Das mache sie aber stets an der Gruppe und ihren Bedürfnissen abhängig. Ideen können jederzeit miteingebracht werden, verdeutlicht Sellhorst.

Derzeit sei sie aber noch auf der Suche nach einem geeigneten Raum. Das soll ein öffentlicher Raum sein, der noch keine Geschichte hat, der so gestaltet werden kann, wie die Gruppe möchte. Das sei aber gar nicht so einfach, bedauert die Kunsttherapeutin.

Weitere Veranstaltungen

Tag des Flüchtlings

Am 26. September sei Tag des Flüchtlings. An diesem Tag werde Irmhild Sellhorst das Friedensgebet vor der Kirche St. Michael in Oberndorf mitgestalten. Dafür wolle sie Schulen und Geflüchtete einladen. Sie lädt alle Interessierten dazu ein, das Gedenken mit Schuhen und Kerzen zu gestalten.

Zwiebelkuchen essen

Ende Oktober möchte sie zum Zwiebelkuchen essen einladen. Ein genauer Ort und eine Uhrzeit stehen allerdings noch nicht fest.

Christmette am Heiligabend

Ab 22 Uhr lädt die Seelsorgeeinheit Oberndorf zu einem alternativen Gottesdienst mit einer modernen Krippeninstallation, um über Weihnachten nachzudenken.