Seelsorgeeinheit Oberndorf: Wohlfühlatmosphäre für junge Erwachsene

Lange Zeit war die Stelle unbesetzt. Doch nun startet die Seelsorgeeinheit Oberndorf in ein neues Kapitel. Irmhild Sellhorst ist für ein besonderes Projekt zuständig.
Dieses Projekt richtet sich an junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 35 Jahren. Denn: Neben der Jugendarbeit würden die jungen Erwachsenen oft eher unbekannt bleiben. Sie seien nicht „so erschlossen und eingebunden“, führt Pfarrer Martin Schwer auf. In dieser Altersspanne befinden sich die jungen Erwachsenen in ganz unterschiedlichen Lebensphasen – sei es Schule, Studium, Arbeit oder auch bereits die eigenen Familie. Die Kirche versuche, mit dem neuen Projekt die Menschen in egal welcher Phase zu begleiten.