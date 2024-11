1 Pfarrer Shibu Vincent Pushpam war sechs Jahre lang Pfarrvikar in der Seelsorgeeinheit Oberes Schlichemtal. Nun übernimmt er dort die Pfarrstelle. Foto: Archiv/Visel

Der bisherige Pfarrvikar Shibu Vincent Pushpam übernimmt als Nachfolger von Johannes Holdt die Pfarrstelle in der Seelsorgeeinheit Oberes Schlichemtal.









Mehr als drei Jahre lang war die Pfarrstelle in der katholischen Seelsorgeeinheit Oberes Schlichemtal vakant. Am Sonntag verkündete die Diözese Rottenburg-Stuttgart eine gute Nachricht: Der bisherige Pfarrvikar Shibu Vincent Pushpam übernimmt die Pfarrstelle in der Seelsorgeeinheit Oberes Schlichemtal im Dekanat Balingen.