Seelsorgeeinheit Meßstetten: Klausurtagung im Kloster
1
Die Teilnehmer der Klausurtagung Foto: Lebherz

Die Kirchengemeinderäte haben unter anderem über laufende Reformen innerhalb der Diözese diskutiert.

Die Kirchengemeinderätinnen und -räte der katholischen Seelsorgeeinheit Heuberg sind zu einer Klausurtagung, dem „Tag der Räte“, im Tagungshaus Kloster Heiligkreuztal der Diözese zusammengekommen. Hauptthemen waren die Leitung der Kirchengemeinden sowie die Rechte und Pflichten der Kirchengemeinderäte auf Grundlage der Kirchengemeindeordnung und des „Rottenburger Modells“. Ein weiterer und lebhaft diskutierter Punkt waren die laufenden Reformen und Umstrukturierungen in der Diözese.

 

Bei einer Führung durch das ehemalige Zisterzienserinnen-Kloster erfuhren die Rätinnen und Räte viel über die Geschichte des geistlichen Ortes. Die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Kirchengemeinden nutzten das Treffen auch, um sich kennenzulernen oder schon bestehende Beziehungen zu intensivieren.

 