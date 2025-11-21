Seelsorgeeinheit Meßstetten: Klausurtagung im Kloster

1 Die Teilnehmer der Klausurtagung Foto: Lebherz Die Kirchengemeinderäte haben unter anderem über laufende Reformen innerhalb der Diözese diskutiert.







Die Kirchengemeinderätinnen und -räte der katholischen Seelsorgeeinheit Heuberg sind zu einer Klausurtagung, dem „Tag der Räte“, im Tagungshaus Kloster Heiligkreuztal der Diözese zusammengekommen. Hauptthemen waren die Leitung der Kirchengemeinden sowie die Rechte und Pflichten der Kirchengemeinderäte auf Grundlage der Kirchengemeindeordnung und des „Rottenburger Modells“. Ein weiterer und lebhaft diskutierter Punkt waren die laufenden Reformen und Umstrukturierungen in der Diözese.