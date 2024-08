1 Zum 13. Mal kamen junge Messdiener in Rom zusammen – auch aus der Seelsorgeeinheit Am Kleinen Heuberg. Foto: Seelsorgeeinheitlf

Rom begeistert 21 junge Menschen aus Geislingen, Erlaheim und Rosenfeld.









21 Ministranten der Seelsorgeeinheit Am Kleinen Heuberg haben an der internationalen Ministrantenwallfahrt nach Rom teilgenommen. Zusammen mit Ministranten aus den anderen Kirchengemeinden des Dekanats Balingen fuhren sie mit dem Bus in die „ewige Stadt“, wo sich dieses Jahr zum 13. Mal Messdiener aus ganz Europa trafen.