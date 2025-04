In Erlaheim ist die Wahlbeteiligung besonders hoch

In den Gemeinden der katholischen Seelsorgeeinheit Am Kleinen Heuberg wurden neue Kirchengemeinderäte gewählt. In St. Silvester geben besonders viele ihre Stimme ab.









In der Diözese Rottenburg-Stuttgart waren jüngst die Gemeindemitglieder dazu aufgerufen, die neuen Kirchengemeinderäte zu wählen. Auch in der Seelsorgeeinheit Am Kleinen Heuberg gaben Katholiken ihre Stimme ab – teilweise deutlich mehr als im Durchschnitt der restlichen Diözese.