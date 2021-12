1 Herzlich willkommen (von links): Pfarrer Joseph Kaniyodickal, Anja Hermle und Günther Moser Foto: Graf

Obernheim - Die Seelsorgeeinheit Heuberg freut sich über eine neue Gemeindereferentin. In einem feierlichen Familiengottesdienst wurde Anja Hermle in der Seelsorgeeinheit willkommen geheißen. Viele Jahre musste die Seelsorgeeinheit ohne Gemeindereferentin auskommen. Seit 2007 war die Stelle unbesetzt. Nun übernimmt Anja Hermle dieses Amt und wird vor allem im Kinder-, Jugend- und Familienbereich seelsorgerliche Aufgaben wahrnehmen.

Freude über die neue Arbeitsstelle

Anja Hermle ist gebürtige Gosheimerin. Nach 30 Jahren in Oberschwaben freut sie sich nun über die neue Arbeitsstelle auf dem Heuberg. Nach ihrem Sozialpädagogik-Studium arbeitete sie zunächst als Jugendreferentin und war später Leiterin einer Volkshochschule. Da ihr Wunsch, hauptamtlich in der Kirche zu arbeiten, blieb, studierte sie Theologie im Fernkurs und wurde so zur Gemeindereferentin.

Vorfreude auf viele spannende Begegnungen

Die zweifache Mutter freut sich nun auf viele spannende Begegnungen und auf ihre neuen Aufgaben in Obernheim, Meßstetten, Unterdigisheim und Nusplingen. Ihre Arbeitsschwerpunkte werden zunächst in der Erstkommunion- und Firmkatechese liegen. Zudem wird sie beispielsweise Ehrenamtliche unterstützen und auch Beerdigungsdienste übernehmen.

Büro ist im Pfarrhaus in Obernheim

Die Einsetzung der Gemeindereferentin soll den viel eingespannten Pfarrer Joseph Kaniyodickal entlasten. Die Mitglieder der Kirchengemeinden können sich künftig mit ihren Wünschen und Ideen auch an die Gosheimerin wenden. Ihr Büro hat die Gemeindereferentin im Pfarrhaus in Obernheim eingerichtet. Im Rahmen des Familiengottesdienstes in der Kirche St. Afra in Obernheim wurde Anja Hermle den Mitgliedern der Seelsorgeeinheit vorgestellt.

Stärkung für die Familienseelsorge

Der Vorsitzende des Obernheimer Kirchengemeinderats, Günther Moser, zeigte sich im Namen der gesamten Seelsorgeeinheit sehr dankbar für die Unterstützung. Pfarrer Kaniyodickal hatte in den Amtsblättern zuvor bekannt gegeben, dass er erfreut sei über die neue, kompetente Mitarbeiterin, welche die Familienseelsorge stärken werde.

Anja Hermle stellte sich im Gottesdienst persönlich vor. Sie freue sich darauf, die Menschen in der Seelsorgeeinheit kennenzulernen und "ein Stück Weg" gemeinsam mit ihnen zu gehen.

Wahre Bedeutung von Weihnachten

Mitgestaltet hat den Gottesdienst am dritten Adventssonntag das Kinderkirchenteam, das auf die wahre Bedeutung von Weihnachten als Fest der Hoffnung und der Liebe aufmerksam machte. Gott wolle, dass die Herzen heil würden. Musikalisch untermalte den Gottesdienst die Jugendkapelle des Musikvereins Obernheim. Mit zahlreichen altbekannten sowie modernen Weihnachtsliedern schafften die Jugendlichen eine besondere Atmosphäre.