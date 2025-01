In einem feierlichen Gottesdienst hat die Kirchengemeinde Meßstetten ihre langjährige Mesnerin Renate Fischer verabschiedet. Für die musikalische Umrahmung sorgte das Kirchenchörle unter der Leitung von Stefan Segalotto.

Pfarrer Safi Powath und der Vorsitzende des Kirchengemeinderates Martin Fetzer bedankten sich bei Renate Fischer, die seit 1981 durch ihren Glauben geprägt, äußerst pflichtbewusst und liebevoll ihr Amt als Mesnerin ausübte.

Fetzer bezeichnete sie als „gute Seele“ der Kirchengemeinde und überreichte ihr sinnbildlich einen Engel sowie ein Blumenpräsent verbunden mit den besten Wünschen und Gottes Segen für ihren weiteren Lebensweg.

Im Rahmen des Gottesdienstes erklärte Powath zudem, dass Gott stets in unseren Familien im Mittelpunkt stehen müsse – „aber auch in unserer Gemeinde, welche ebenfalls als Familie angesehen werden kann“. Automatisch geschehe dann alles, was wir tun und wie wir leben aus Liebe und gegenseitigem Respekt.