Kirchengemeinderäte der Seelsorgeeinheit Eschach-Neckar gingen auf Klausurwochenende in Aulendorf.

Ohne leitenden Pfarrer, aber mit Schwung und Motivation, verbrachten die gewählten Mitglieder der sechs katholischen Kirchengemeinderäte aus Bösingen, Dunningen, Herrenzimmern, Lackendorf, Seedorf und Villingendorf gemeinsam mit dem Pastoralteam und den Pfarramtssekretärinnen ein arbeitsreiches Wochenende bei ihrer jährlichen Klausur in Aulendorf.

Unter dem Leitgedanken, als Kirchengemeinden lebendig zu bleiben und zukunftsfähig zu sein, wurde diskutiert und beraten und am Ende ein Leitbild entwickelt. Dieses soll in den nächsten Wochen in den Gemeinden vorgestellt werden.

Die Stärken und Chancen, als Seelsorgeeinheit zusammen zu gehören, sollen dazu genutzt werden, auch schwierige und kritische Themen im Bereich der Kirchenentwicklung in Angriff zu nehmen.

Abläufe überdenken

Das eigenverantwortliche Handeln aller Mitarbeitenden ist eine tragende Säule der sechs Gemeinden in der Seelsorgeeinheit Eschach-Neckar. Einschränkungen, die durch die Vakanz eines Pfarrers bedingt sind, regen dazu an, Abläufe und Gewohnheiten zu überdenken und zu gestalten.