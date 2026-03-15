Seelsorgeeinheit Donaueschingen: Trauer um Markus Ramminger

1 Das Foto zeigt Markus Ramminger 2020 in St. Marien in Donaueschingen – die Trauer in der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit Donaueschingen um den engagierten Kooperator ist groß. Foto: Jens Wursthorn Nach kurzer schwerer Krankheit verstarb der beliebte Pfarrer am vergangenen Freitag. Am Dienstag Requiem in St. Marien Donaueschingen.







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Die Betroffenheit in der katholischen Seelsorgeeinheit Donaueschingen ist groß. Am vergangenen Freitag verstarb nach kurzer schwerer Krankheit Kooperator Markus Ramminger, teilt die Seelsorgeeinheit auf ihrer Homepage mit. In dieser Funktion war der beliebte Pfarrer hier seit dem Jahr 2025 tätig. Markus Ramminger war als Religionslehrer an vielen Schulen tätig und betreute die Kommunionkinder der dritten Klassen in der Stadt Donaueschingen und Ortsteilen. Geschätzt wurde er unter anderem für seine lebendigen Gottesdienste, die gut bei den Gläubigen ankamen. Ramminger wurde nur 64 Jahre alt. Am Dienstag, 17. März, um 18 Uhr findet für ihn ein Requiem in der Pfarrkirche St. Marien statt. Ein Termin für die Beerdigung ist noch nicht bekannt.