1 Der aus Dietingen stammende Geistliche Paul Schobel (von links), Gemeindereferentin Schwester Ursula Miller und der ehemalige Leiter der Dietinger Seelsorgeeinheit, Hans Schlenker feierten gemeinsam ihre Geburtstage (zusammen 240 Jahre) in der Dietinger St. Nikolauskirche. Foto: Weisser

Die Seelsorgeeinheit hat die Geburtstage der Geistlichen Paul Schobel (85 Jahre) und Hans Schlenker (80 Jahre) sowie der langjährigen Gemeindereferentin Schwester Ursula Miller (75 Jahre) gefeiert.









Schlenker konnte am Sonntag in der St. Nikolauskirche zudem auf sein 40-jähriges priesterliches Wirken zurückblicken. Schwester Ursula gehört schon mehr als 20 Jahre dem Pastoralteam der Dietinger Seelsorgeeinheit an.